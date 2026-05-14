Egan Bernal resiste en el top-10 del Giro y se alista para el “infierno” del Blockhaus

Egan Bernal (Ineos) y Éiner Rubio (Movistar) no pasaron apuros este jueves en la sexta etapa del Giro de Italia, que terminó con caída en Nápoles, donde se impuso el local Davide Ballerini (XDS Astana Team).
Luego de una fracción tranquila entre los hombres que luchan por los primeros puestos de la general, quienes guardaron fuerzas para batirse este viernes en el primer round de montaña de la presente edición, Ballerini, a sus 31 años y en su sexta corsa rosa, logró su primera victoria luego de un final con dramatismo.
Ya con el piso mojado producto de la lluvia que estaba cayendo en Nápoles, los corredores entraron a la curva final, y en el terreno adoquinado, a 200 metros de la meta, se fueron al piso Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Jonathan Milan (Lidl - Trek) y Orluis Aular (Movistar Team), lo que le permitió a Ballerini picar en punta y no ser alcanzado por sus demás perseguidores. Triunfó con un tiempo de 3h:19.30. Lo escoltaron el belga Jasper Stuyven y el francés Paul Magnier, ambos del Soudal Quick-Step.
En la clasificación general el portugués Afonso Eulálio (Bahrain) defendió la camisa rosa de líder, seguido por el español Igor Arrieta (UAE), a 2.51, y el italiano Christian Scaroni (XDS Astana), a 3.34.
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