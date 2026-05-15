Colombia alcanza su peor cifra de masacres en una década: cada semana ocurre una

En apenas cinco meses de 2026, Colombia ya registra 52 masacres, la cifra más alta de la última década, según el más reciente informe del portal Acuérdate de la Verdad, elaborado con base en datos de Indepaz. El aumento de la violencia ocurre en medio de un gobierno que llegó al poder con la “paz total” como principal bandera y con la promesa de transformar los territorios donde la guerra y la muerte son la regla.
Las cifras reflejan un deterioro de la seguridad en varias regiones del país. A las masacres se suman asesinatos de líderes sociales, homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz, desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades enteras en zonas bajo disputa de grupos armados ilegales.
El balance, con corte al 10 de mayo, concluye que, en promedio, cada semana se ha cometido al menos una masacre en algún rincón del territorio nacional.
El informe registra asesinatos colectivos ejecutados en zonas rurales y urbanas donde grupos armados buscan imponer control mediante el miedo. Advierte que las masacres se han convertido nuevamente en una herramienta de dominación territorial y social en medio de la disputa entre estructuras criminales, disidencias y organizaciones ilegales que pelean por corredores estratégicos, economías ilícitas y control de las comunidades.