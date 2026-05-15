Colombia producirá cannabis medicinal con energía solar: inauguran la primera granja en Baranoa, Atlántico

Colombia avanza en la integración entre transición energética y producción agroindustrial con la puesta en marcha de la primera granja solar destinada a la producción de cannabis medicinal en el país.
El proyecto fue desarrollado por Cannabis Medical Company en Baranoa, Atlántico, y busca convertir la autonomía energética en una herramienta para modernizar el campo, reducir costos operativos y fortalecer la competitividad de la agroindustria.
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La iniciativa hace parte de la estrategia impulsada por el Ministerio de Minas y Energía para acelerar la descarbonización de la industria mediante el uso de energías limpias y modelos de generación para autoconsumo.
El proyecto combina agricultura y generación de energía renovable en un mismo territorio, un esquema conocido como energía agrovoltaica, que permite abastecer parcialmente los procesos productivos de la compañía con energía solar.
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