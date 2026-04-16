¿Regresa Roa antes de tiempo? Lo que se sabe de la reunión de Petro con la junta de Ecopetrol

En medio de la coyuntura que atraviesa Ecopetrol, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión a puerta cerrada este miércoles, 15 de abril, con cinco integrantes de la Junta Directiva de la compañía, un encuentro que, al parecer, dejó ver varias tensiones al interior de la estatal.
La reunión fue confirmada este jueves por el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, quien indicó que será “la Junta la que entregue detalles en los próximos días”.
Le puede interesar: Petro dice que $20 billones en contratos de Ecopetrol se terminarían y “no se prorrogarán”