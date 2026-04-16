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¿Regresa Roa antes de tiempo? Lo que se sabe de la reunión de Petro con la junta de Ecopetrol

La reunión, previa al viaje del presidente de la República a Barcelona, se dio en medio de tensiones por la salida temporal de Ricardo Roa y decisiones recientes en la estatal petrolera.

  • La reunión de Gustavo Petro con miembros de la junta de Ecopetrol se dio en medio de la salida temporal de Ricardo Roa y tensiones internas en la compañía. FOTOS: PRESIDENCIA
    La reunión de Gustavo Petro con miembros de la junta de Ecopetrol se dio en medio de la salida temporal de Ricardo Roa y tensiones internas en la compañía. FOTOS: PRESIDENCIA
Redacción El Colombiano
16 de abril de 2026
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En medio de la coyuntura que atraviesa Ecopetrol, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión a puerta cerrada este miércoles, 15 de abril, con cinco integrantes de la Junta Directiva de la compañía, un encuentro que, al parecer, dejó ver varias tensiones al interior de la estatal.

La reunión fue confirmada este jueves por el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, quien indicó que será “la Junta la que entregue detalles en los próximos días”.

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¿Quiénes estuvieron y qué se discutió?

Al encuentro asistieron la presidenta de la Junta, Ángela María Robledo, junto a Carolina Arias, Hildebrando Vélez, Tatiana Roa Avendaño y Alberto Alcocer. No participaron otros miembros como Luis Felipe Henao, Ricardo Rodríguez Yee, César Loza ni Juan Gonzalo Castaño, algunos de ellos críticos de la gestión actual.

Según versiones conocidas, en la reunión se abordaron temas clave como el impacto de la reciente rebaja en la calificación crediticia de la compañía por parte de S&P, así como el manejo interno de la empresa tras la salida temporal de Ricardo Roa.

Además, también se habría evidenciado la inquietud del presidente Petro frente “al comportamiento de Castaño, nombrado por Petro y quien se habría distanciado de las instrucciones presidenciales”, generando incomodidad en la Casa de Nariño.

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¿Regreso anticipado de Roa a la presidencia de Ecopetrol?

A esto se suma otra versión que ha circulado en las últimas horas. Según la revista Semana, durante el encuentro también se habría planteado la posibilidad de que Ricardo Roa regrese antes de tiempo a la presidencia de Ecopetrol, puesto que, según versiones, Hurtado no ha presidido en armonía con Petro, la presidencia de la compañía, y algunos actos le han causado molestia.

Cabe recordar que Roa se encuentra actualmente en vacaciones y posteriormente entrará en una licencia no remunerada por cerca de dos meses y medio. Sin embargo, de acuerdo con ese medio, el Gobierno estaría evaluando que suspenda ese periodo y retome funciones anticipadamente, por ende, necesita de la votación de la mayoría de la Junta para suspenderlas.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre esta posibilidad y cualquier decisión dependería de la Junta Directiva, que es la instancia encargada de aprobar cambios en su situación.

Lo que sí es cierto es que la reunión se da en un momento crítico para Ecopetrol, marcado por presiones internas, cuestionamientos a su liderazgo y el impacto de decisiones externas como la rebaja en la calificación soberana del país.

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