Sin guiños al centro, Cepeda y Abelardo se atacaron en sus discursos, ¿cambiarán la estrategia?

Tres semanas separan a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda de la Casa de Nariño, en el tramo final de la campaña en la que el abogado arranca primero en la grilla de salida con 673.138 votos de ventaja. Si bien es la segunda ventaja más corta que tomó un candidato que ganó la primera vuelta en este siglo —la primera fue la de Zuluaga contra Santos, de 458.211 en 2014—, la realidad política que reflejan los resultados es estar a favor del Gobierno Petro o estar en contra. Contrario a lo que ha sido casi una tradición en los discursos de los candidatos que avanzan a la segunda vuelta presidencial —en la que buscan la moderación para atraer a indecisos o votantes de los “quemados—, De la Espriella y Cepeda optaron por atrincherarse, cada uno...