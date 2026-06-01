Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Primera vuelta: cuatro claves para entender cómo cambió el mapa político de Antioquia

El amplio triunfo de Abelardo De la Espriella en el departamento (54%) reordenó la derecha paisa que esta vez no le copió al partido de Álvaro Uribe. La izquierda siguió con su crecimiento sostenido desde 2018 y Fajardo resurgió en la región.

  • De izquierda a derecha: Abelardo De la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Álvaro Uribe, protagonistas de las elecciones en Antioquia. FOTO EL COLOMBIANO
    De izquierda a derecha: Abelardo De la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Álvaro Uribe, protagonistas de las elecciones en Antioquia. FOTO EL COLOMBIANO
Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

hace 2 horas
bookmark

El voto antioqueño del domingo movió las fichas del ajedrez electoral de la región: Abelardo De la Espriella pulverizó los registros previos de los candidatos de la derecha; la izquierda consolidó su crecimiento sostenido de los últimos ocho años; la derecha paisa creció, pero no donde Álvaro Uribe quería; y, al estilo de perder es ganar un poco, Sergio Fajardo levantó la cabeza y sacó en el departamento 70.000 votos más que en la primera vuelta de 2022.

Lee acá: Antioquia le puso 16% de los votos a De la Espriella: ¿cómo se reacomodará el tablero?

InfogrÃ¡fico
Primera vuelta: cuatro claves para entender cómo cambió el mapa político de Antioquia

1. De la Espriella rompió el techo electoral

La primera vuelta de las presidenciales dejó un récord en Antioquia. Abelardo De la Espriella alcanzó la mayor votación que haya registrado un candidato de la derecha en el departamento en una primera vuelta.

Con 1.723.406 votos —equivalentes al 54,36% del caudal regional—, De la Espriella pulverizó los registros que durante más de una década ostentaron figuras como Federico Gutiérrez, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga.

Hasta esta jornada, el techo electoral en el departamento le pertenecía a Gutiérrez. En la primera vuelta de 2022, el hoy alcalde de Medellín obtuvo 1.385.565 respaldos en Antioquia, una cifra que en su momento se consideró la demostración más contundente del peso de esta corriente política en la región.

Lea acá: El peso de Antioquia en las elecciones: pone hasta 18% de los votos del presidente

Atrás había quedado el registro de Iván Duque en 2018, quien en la misma instancia alcanzó 1.354.442 votos, un impulso clave que ratificó al departamento como el principal fortín electoral del Centro Democrático y catapultó su llegada a la Casa de Nariño.

El histórico de esta hegemonía en la última década lo completa Óscar Iván Zuluaga, quien en la primera vuelta de 2014 sumó 665.160 sufragios en territorio antioqueño. Aunque ese caudal le permitió disputar la segunda vuelta frente a Juan Manuel Santos, sus números quedaron muy por debajo de los fenómenos electorales que le sucedieron en la región.

La izquierda se consolidó en Antioquia

El segundo lugar fue para Iván Cepeda, quien con 805.652 votos (25,41%) consolidó al Pacto Histórico como la segunda fuerza política de Antioquia. Con este resultado, la izquierda evidenció un crecimiento sostenido en el departamento respecto a 2022, año en el que Gustavo Petro obtuvo 682.282 sufragios (24%).

Si se mira el mapa de municipios en los que Cepeda ocupó el primer lugar, las subregiones dominadas por el Pacto Histórico fueron Urabá —en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte—, Bajo Cauca —en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Zaragoza y El Bagre— y el Nordeste —en Segovia y Remedios—.

Otro municipio en el que ganó Cepeda fue Puerto Nare, en la subregión del Magdalena Medio. Porcentualmente, las dos victorias más holgadas de Cepeda ocurrieron en Murindó, con un 92% de los votos; Vigía del Fuerte, con el 74% y Turbo, con el 60%. En Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Segovia las victorias se dieron con más del 50% de los votos.

En cambio, los dos municipios en los que el Pacto Histórico venció con un margen más estrecho fueron El Bagre –en el que Cepeda sacó un 46% frente a un 41% de De la Espriella– y Remedios – donde Cepeda ganó con 45% de los votos frente a un 38% obtenido por De la Espriella.

La derecha paisa no se subió al bus de Uribe

El electorado de derecha en Antioquia, fiel durante dos décadas al uribismo, esta vez no esperó la segunda vuelta para respaldar a De la Espriella y migró desde la primera, a costa de la votación de Paloma Valencia, la primera candidata presidencial del Centro Democrático que no triunfa en el departamento.

En las seis elecciones previas de este siglo Uribe o su candidato barrieron en Antioquia. El expresidente logró 933.161 votos en 2002 (66,2%) y 1.108.085 de votos en 2006 (71,1%), ganando ambas elecciones en primera vuelta.

En 2010 apoyó a Juan Manuel Santos que sacó 860.424 (45,44%) en primera vuelta y 1.227.089 (71,28%) en segunda.

En 2014, cuando el uribismo le dio la espalda a Santos por el proceso de paz, en Antioquia ganó Óscar Iván Zuluaga, quien sacó 665.160 votos en primera (39,65%) y 1.139.007 (57,86%) en segunda.

En 2018, Iván Duque venció sin afanes en el departamento: sacó 1.375.965 de votos en primera (53,43%) y 1.850.996 en segunda (72,66%).

Y en 2022, aunque el Centro Democrático no tenía candidato, apoyó en primera vuelta a Federico Gutiérrez (sacó 1.385.565 votos) y en segunda a Rodolfo Hernández (1.831.131).

El desplazamiento no fue una sorpresa. Semanas antes de los comicios, analistas políticos advertían que una fracción relevante del uribismo antioqueño gravitaba hacia De la Espriella antes que hacia Valencia. El domingo ratificó esa lectura.

Fajardo recuperó terreno en el departamento

Del millón de votos que alcanzó a nivel nacional Sergio Fajardo en los recientes comicios —equivalentes al 4,26% de la votación total—, 225.072 provinieron de Antioquia; es decir, cerca del 7% del caudal departamental.

Pese a la derrota electoral, el panorama no es del todo negativo para su campaña. Tras el escrutinio de las mesas, quedó en evidencia el repunte de su fuerza en el departamento, registrando un crecimiento significativo en comparación con los resultados que obtuvo en 2022.

Lea también: “Este millón de votos decidirá el futuro de nuestro país” ¿Fajardo tomará partido y anunciará apoyos?

Esta recuperación se sintió especialmente en Medellín, donde Fajardo se consolidó como el tercer candidato más votado con 105.609 sufragios (8,6% de la votación local). Con esta cifra superó a Paloma Valencia, quien alcanzó 101.941 votos (8,3%), y mejoró notablemente su rendimiento frente a 2022, año en el que obtuvo cerca de 69.600 respaldos (el 6%) en la capital antioqueña.

En síntesis, Fajardo logró recuperar terreno y consolidar un repunte importante en Medellín que tuvo eco en Antioquia.

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Presidentes de Colombia
Elecciones 2026
Antioquia
Medellín
Sergio Fajardo Valderrama
Álvaro Uribe Vélez
Federico Gutiérrez
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos