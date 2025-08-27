El Gobierno presentaría este viernes su nueva reforma tributaria en el Congreso

Senadores confirmaron que este viernes, 29 de agosto de 2025, será radicado en el Congreso el proyecto de reforma tributaria, una iniciativa que busca recaudar más de $26 billones y que será determinante para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en $556,9 billones. Aunque inicialmente se esperaba que el proyecto llegara al Legislativo en julio, su presentación fue aplazada para coincidir con el cierre de la legislatura actual y el inicio de la siguiente. Según el Ministerio de Hacienda, el paquete contempla ajustes en el IVA, impuestos al consumo de licores y tabaco, y mayor progresividad en los tributos de renta y patrimonio, con el propósito de reducir el déficit fiscal y redistribuir la carga tributaria. Le puede gustar: Piden a Petro recorte de $55,8 billones en vez de tributaria Los ponentes de las comisiones económicas de Senado y Cámara sostuvieron reuniones con los principales miembros del Gobierno para construir consensos en torno al Presupuesto 2026, que deberá financiarse en buena parte con los recursos que genere la nueva tributaria. El Ejecutivo insiste en que la reforma es necesaria no solo para garantizar sostenibilidad fiscal, sino también para mantener los programas sociales y de inversión pública.

Un proyecto con críticas

Tras la reunión con las comisiones económicas, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, advirtió que detrás de la estrategia del Gobierno con la tributaria y el Presupuesto 2026 hay un trasfondo político y fiscal. Según señaló, ambas iniciativas están “cruzadas y mezcladas”, lo que genera un escenario complejo para el Congreso. “Estamos hablando de un presupuesto inflado, altísimo, por 556 billones de pesos, y de una tributaria de 26 billones, la más alta en la historia. Es imposible que eso pase, el Gobierno sabe que no hay votos para aprobarlo”, afirmó. Lozano sostuvo que al tramitar en paralelo el proyecto tributario y el Presupuesto General, el Ejecutivo podría estar buscando que la reforma sea negada en el Legislativo. En su opinión, el verdadero propósito sería repetir la estrategia aplicada en 2025: expedir el presupuesto por decreto y financiarlo con un alto endeudamiento. “Así como lo hizo este año, el Gobierno asumiría deudas elevadísimas, que son las que Colombia viene pagando”, cuestionó.