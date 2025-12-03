Deportes Tolima es el primer clasificado a la final de la Liga Betplay y espera rival

Deportes Tolima sabía que el empate en la quinta fecha de los cuadrangulares le daba el punto que necesitaba para ser finalista y lo logró, en su visita al Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, que fue una caldera en apoyo a los Leopardos. En un duelo luchado, el cuadro que dirige Lucas González buscó el arco de Aldair Quintana que respondió en los momentos que fue exigido, y aunque Bucaramanga también intento buscar el triunfo que le permitiera mantener opción matemática de clasificar, no pudo batir la muralla defensiva de los Pijaos.

La opción más clara del local llegó a los 79 minutos en una gran acción de Luciano Pons, que se autohabilitó y su remate dio en el palo para que el Tolima se salvara. Dos minutos más tarde, la opción fue para Félix Charrupí, quien remató de media distancia, pero el balón se fue por arriba del arco. Al final, el 0-0 le dio a los visitantes el paso a la final de la Liga Betplay-2, en un duelo que terminó en bronca por parte de los locales, producto de la frustración de la eliminación.

Los de Ibagué llegaron a once puntos, producto de tres victorias y dos empates, para ser el líder del cuadrangular B, y aunque Bucaramanga con 8 puntos, puede en la última fecha también llegar a 11 unidades, Tolima tiene la ventaja deportiva y por ello, ningún equipo puede empatar con ellos, pues ganarán el cupo. Ahora, los Pijaos esperan por la definición del cuadrangular A, en el que la ventaja la tiene Junior, que recibe en casa al América y cuenta con la primera opción para lograr el paso a la final.