¿Por qué Petro prefirió mantener al exagente del DAS José Alexis Mahecha y no a Angie Rodríguez? Detalles de la puja del círculo en Presidencia

La salida de Angie Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) marca una nueva ruptura importante en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Si bien esta no sería la primera salida con estas características, llama la atención que Rodríguez, quien hasta hace poco era la mano derecha de Petro y lo defendió acérrimamente, fuera desplazada por un hombre que ya había salido del Ejecutivo y ahora está listo para volver: José Alexis Mahecha. Entérese: ¿Qué hay detrás de los “despidos masivos” en Minjusticia y MinTic?

Historial de Angie Rodríguez y José Alexis Mahecha en el Dapre

La historia entre Mahecha y Rodríguez es amplia. De hecho, hasta agosto de 2025, ambos trabajaron juntos en el Dapre. Rodríguez somo directoria y Mahecha como subdirector. Ahí se gestaron sus diferencias. Pero, ¿de dónde viene Mahecha? Después de haber sido concejal de Ibagué entre 2001 y 2003, fue director de dependencias del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hasta el 2009, cuando la entidad desapareció en medio de polémicas por espionaje y por presuntas colaboraciones entre miembros del DAS y grupos armados ilegales. Amplíe la noticia: Nombramiento de José Alexis Mahecha en la ITRC prende alertas por el cargo de su hijo en Coljuegos, ¿estaría inhabilitado? Antes de llegar al Dapre, Mahecha se hizo cercano al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. El mismo con el que trabajó Rodríguez y llegó al radar del Ejecutivo. Cuando ambos fueron promovidos al Dapre comenzaron los choques: ¿quién se quedaría con el poder? EL COLOMBIANO habló en su momento con varias fuentes del Palacio. Una de ellas aseguró, bajo reserva: “Quería quitarle el puesto a la directora Angie. Él llegó a la ordenación del gasto, y mandaba sobre el personal, hizo un infierno estar en Presidencia, se volvió una rueda suelta”. Además de eso, otra funcionaria le aseguró a EL COLOMBIANO que Mahecha hizo de los pasillos de la Casa de Nariño un lugar insano para trabajar: “Amenazaba con terminar contratos o declarar insubsistencias a los provisionales o de libre nombramiento y remoción en reuniones pues no lo hacía por correo o memorandos”, contó.

En aquel entonces, fue Rodríguez quien pidió la renuncia de Mahecha al Dapre. Este se negó insistentemente, pero la funcionaria amenazó con declararlo insubsistente. Al final, Mahecha dio un paso al costado.

El pasado de Mahecha en el DAS

A aquellos choques laborales se sumaban los choques ideológicos. La mancha de haber trabajado en el DAS generó molestias y es que, en los últimos años, la Justicia ha encontrado culpables a varios exdirectivos —como su exdirector, José Miguel Narváez— por colaborar con grupos ilegales para atacar a líderes y referentes de izquierda, como Jaime Garzón y Piedad Córdoba. En ese sentido, la hoja de vida de Mahecha generó molestias, y no solo en Angie. Según fuentes del Gobierno, su llegada al gabinete también causó molestias para Susana Muhamad y Alexander López. Le puede interesar: Exclusivo: con gritos y despidos el ‘pastor’ Saade ha vuelto la Presidencia en casi un ‘infierno’ Aunque no hizo parte de las directivas, los cinco años en los que se desempeñó como agente del DAS, sin embargo, estuvieron marcados por los escándalos y las investigaciones judiciales que lo salpicaron. Entre 2004 y febrero de 2006 fue jefe seccional de Santander, pero salió del cargo luego de que el entonces director del DAS, Andrés Peñate, lo trasladara a la seccional del Quindío. En medio de ese traslado, los directivos del entonces diario Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, señalaron a Mahecha de haber cometido presuntas interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales. Aquel escándalo no trascendió jurídicamente, sin embargo, en 2009, cuando disolvieron el DAS, la Fiscalía lo llamó a indagatoria por el escándalo nacional de las chuzadas del DAS contra periodistas, políticos de oposición y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Gobierno de Álvaro Uribe.

¿Por qué Angie Rodríguez sale del Dapre?

Con todo en el historial, Rodríguez alzó su voz: “Incomodo a mucha gente por ser honesta”, dijo. Según conoció EL COLOMBIANO por fuentes de la Casa de Nariño, el presidente Petro pidió la renuncia de Rodríguez luego de que ella, guiada por sus rencillas, retrasara la publicación de la hoja de vida de Mahecha. Y es que, Mahecha está listo para volver al Ejecutivo. Esta vez, sería nombrado como secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos (Itrc), una unidad anticorrupción adscrita al Ministerio de Hacienda. La hoja de vida ya fue publicada.

Sin embargo, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, la salida de Rodríguez no se dio únicamente por sus problemas con Mahecha, sino que también le llegaron quejas de la funcionaria desde el Ministerio de la Igualdad y del Interior, por, presuntamente, intervenir en la adjudicación y desarrollo de proyectos de infraestructura.

Pero, ¿por qué Petro prefiere que se quede Mahecha?

Tanto Mahecha como Rodríguez podrían ubicarse en la cuerda floja del Gobierno del Cambio; Mahecha por su historial con el DAS y lo que esa entidad significó para la izquierda, y Rodríguez por haber desobedecido y retrasado una de las órdenes del presidente: nombrar a su excompañero del Dapre en el Itrc de MinHacienda. Al final, pesó más el error de Angie Rodríguez. Pero no se trata solo de haber desobedecido una orden. Fuentes de Presidencia le contaron a EL COLOMBIANO que el jefe de Estado colombiano está empecinado en llevar a Mahecha al ejecutivo debido a su experiencia en seguridad, un ámbito en el que, últimamente, Colombia parece estar tambaleando. Entérese: ¿Quién es Letty Leal, que asumiría la dirección del Dapre tras posible salida de Angie Rodríguez? Un escándalo por pregunta infiltración de las disidencias de las Farc en la inteligencia colombiana; ruptura de relaciones con agencias de inteligencia estadounidense; bombardeos militares en los que niños fueron asesinados y la compra de aviones gripen por un precio elevado han sido apenas, la punta del iceberg. Según el mandatario, hay planes para asesinarlo, aunque no ha dado detalles del tema. Además de la coyuntura, Mahecha llegaría al cargo que vigila Coljuegos. A su vez, Coljuegos es el responsable de tener bloqueado el sitio web del diario Expressen en Colombia: el mismo que publica detalles sobre la vida de Verónica Alcocer (primera dama) en Suecia. Según la entidad, el bloqueo no tiene que ver con esto último, sino con que el sitio promovió alguna vez sitios de apuestas ilegales.

Ante la complejidad del panorama, la experiencia de Mahecha en entidades como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sería muy útil. Otro de los factores que le jugó a favor a Mahecha fue su cercanía con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. En conversación con EL COLOMBIANO, fuentes del Palacio aseguraron que, si bien Rodríguez también trabajó con Jaramillo y eran cercanos, en los últimos meses Rodríguez se hizo a un lado, dejando espacio para el otro funcionario. La relación entre Jaramillo y Mahecha no es nueva. No solo él lo defendió cuando lo sacaron del Dapre, sino que trabajaron codo a codo entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019, hizo parte del gabinete de Jaramillo (en la Secretaría de Movilidad) mientras este era alcalde de Ibagué. Lea más: Directora del Dapre, Angie Rodríguez, es supersalud ad hoc y gerente de Fondo Adaptación, ¿por qué tanto poder?

Las supuestas amenazas contra Angie

Luego de su renuncia al cargo, Angie Rodríguez aseguró que es víctima de múltiples amenazas. Según fuentes cercanas a la funcionaria, en conversación con EL COLOMBIANO, ella tiene videos de cómo varios hombres armados entrar al hogar de sus padres, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá., y empiezan a registrar y violentar el sitio. Rodríguez aseguró que no descarta que los agresores buscaran información sensible del Gobierno Nacional, sin embargo, tal y como detalló hace meses en entrevista con Semana, ni ella ni su familia vivían en esa casa desde que ingresó al Gobierno, por lo que nadie salió herido. “Busqué un lugar cercano a la Casa de Nariño... Donde estoy no es mi casa, es un lugar pasajero donde tengo que estar, principalmente, por temas de seguridad”, dijo la politóloga en octubre al medio citado.

Y es que, es importante mencionar que Rodríguez no solo era la directora del Dapre, sino que también desempeñaba otros dos cargos que aún tiene: gerente encargada del Fondo de Adaptación y superintendente de Salud ad hoc para casos de especial atención, según el Ministerio de Salud. A pesar de que tanto la funcionaria como fuentes cercanas a ella aseguraron que publicaría las pruebas este 3 de diciembre, al cierre de esta edición no lo ha hecho. Sin embargo, fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que las denuncias serían exageradas, y que el episodio no sería grave. Queda conocer su versión detallada.

