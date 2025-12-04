¿Por qué es crucial defender la democracia?

A la democracia –como al agua o a la energía eléctrica–, los colombianos la damos por descontada. Creemos que va a durar toda la vida, pero la noticia –la mala noticia– es que si no la cuidamos la podemos perder.
Y no es un cuento. Hoy, el 72 % de la población mundial, es decir, 5.800 millones de personas, viven bajo regímenes autoritarios, según datos de Democracy Report 2024 del V-Dem Institute (Universidad de Gotemburgo). Mientras que solo el 28 % –unos 2.300 millones– vivimos en países democráticos.
El hecho de que durante 200 años el país ha vivido regida por un sistema democrático –con un breve bache en la época de la junta militar–, tal vez hace que a los colombianos se les haga difícil imaginar que las libertades que disfrutan hoy las pueden perder.
Sucede como con la electricidad o el suministro de gas. Todos los días nos levantamos, encendemos la luz, calentamos un café y revisamos el celular para ver qué ha pasado o quién nos ha llamado. Nada de eso podría hacerse sin energía eléctrica.
Lo mismo pasa con la democracia, el día que falte no podremos hacer muchas cosas de las que hoy disfrutamos: a la gente que vive en países sin democracia, por ejemplo, le bloquean el internet, o les prohíben salir del país, o no les permiten montar un negocio propio o corren el riesgo de la pena de muerte si dan una opinión que no le guste al régimen.
Las dictaduras, además, hacen más difícil la vida cotidiana. Desde enviar un mensaje por WhatsApp hasta comprar leche, viajar, trabajar o ir al médico, todo queda condicionado por un dictador que controla cada aspecto de la vida.
La democracia se funda en unas reglas que deben ser cumplidas por todos (la Constitución y las leyes) y la alternancia del manejo del poder (que cada periodo de 4 o 5 años se vuelve a llamar al pueblo para que elija al presidente y a los congresistas)
¿Qué cambia en mi vida si existe o no existe democracia?
Mucho más de lo que parece. La democracia permite desde cosas tan sencillas como elegir en cuál universidad estudiar, elegir tu EPS o a tu alcalde, hasta poder vivir en tu país porque están dadas las condiciones económicas y jurídicas para hacerlo.
¿Cuál sería un ejemplo de lo que se pierde?
Cuando se pierde la democracia la conexión a Internet se convierte en un privilegio escaso. En Cuba la navegación en la web está controlada. Los datos móviles son caros y pocos. El gobierno bloquea webs críticas y la conexión puede costar hasta una tercera parte del salario.
En Irán hay bloqueos frecuentes de WhatsApp, Instagram y cientos de páginas. Cuando hay protestas en las calles se aplican “apagones digitales” que dejan al país desconectado por semanas.
China bloquea más de 10.000 sitios web, incluyendo Google, YouTube, Wikipedia y la mayoría de redes sociales globales. El régimen destina miles de millones a un aparato de vigilancia digital. La gente vive dentro de un “internet paralelo” vigilado.