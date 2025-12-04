Mujer de 66 años murió atropellada cuando cruzaba la vía al Occidente en Medellín

Una mujer de 66 años falleció luego de ser arrollada por un vehículo en el occidente de Medellín. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió durante la noche del pasado 2 de diciembre, cuando la adulta mayor necesitaba cruzar una concurrida vía de la ciudad. Le puede interesar: ¿Culpa de una aplicación? Así fue el volcamiento de un camión en El Poblado que dejó un muerto y una quebrada contaminada La mujer se desplazaba por inmediaciones del barrio Vallejuelos, cerca de la quebrada La Iguaná, y necesitaba cruzar la nueva vía al Occidente antioqueño.

Pese a que en dicha zona hay instalado un puente peatonal, la mujer no lo usó y decidió cruzar en medio de la oscuridad de la noche. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un vehículo que se desplazaba a gran velocidad embistió a la mujer y la dejó gravemente herida en el suelo. Siga leyendo: Niño de cinco años murió al ser arrollado por una ciudadana china en los límites de Medellín e Itagüí Habitantes del sector alertaron de inmediato a los organismos de socorro, que llegaron al sitio para verificar la situación.