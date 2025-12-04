x

Mujer de 66 años murió atropellada cuando cruzaba la vía al Occidente en Medellín

El siniestro ocurrió durante la noche del pasado 2 de diciembre, a la altura del barrio Vallejuelos.

    Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la vía al Occidente de Antioquia, a la altura del barrio Vallejuelos. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Una mujer de 66 años falleció luego de ser arrollada por un vehículo en el occidente de Medellín.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió durante la noche del pasado 2 de diciembre, cuando la adulta mayor necesitaba cruzar una concurrida vía de la ciudad.

Le puede interesar: ¿Culpa de una aplicación? Así fue el volcamiento de un camión en El Poblado que dejó un muerto y una quebrada contaminada

La mujer se desplazaba por inmediaciones del barrio Vallejuelos, cerca de la quebrada La Iguaná, y necesitaba cruzar la nueva vía al Occidente antioqueño.

Pese a que en dicha zona hay instalado un puente peatonal, la mujer no lo usó y decidió cruzar en medio de la oscuridad de la noche.

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un vehículo que se desplazaba a gran velocidad embistió a la mujer y la dejó gravemente herida en el suelo.

Siga leyendo: Niño de cinco años murió al ser arrollado por una ciudadana china en los límites de Medellín e Itagüí

Habitantes del sector alertaron de inmediato a los organismos de socorro, que llegaron al sitio para verificar la situación.

A raíz de la gravedad de sus lesiones, los socorristas que valoraron a la víctima confirmaron su deceso en el sitio y no pudieron trasladarla a un centro asistencial.

Mientras se efectuaban las labores de levantamiento de los restos mortales de la víctima y se inspeccionaba la escena, la vía estuvo cerrada durante la noche de ese martes.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Movilidad de Medellín, en lo corrido de este año en la ciudad murieron 263 personas en accidentes de tránsito, un 9,3% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 290.

De ese consolidado, 94 personas iban como peatones, 154 viajaban en moto, 5 en carro y otras 5 en bicicleta.

Las comunas con más personas fallecidas son La Candelaria, con 60; Castilla, con 41; Laureles - Estadio, con 23; Aranjuez, con 19; y Belén, El Poblado y Robledo, con 18 cada uno.

