Subir el IVA a los licores del 5% al 19% en la nueva reforma tributaria, la propuesta del Gobierno Petro

El Gobierno tiene plazo hasta este viernes 29 de agosto para radicar la reforma tributaria, pero ya empezó a socializar el borrador con el Congreso.
En esas conversaciones se han venido puliendo puntos clave, por ejemplo, el IVA a los licores subiría del 5% al 19%, el impuesto a las ganancias ocasionales pasaría al 20% y el impuesto de timbre quedaría de forma permanente.
Aunque las comisiones económicas del Congreso esta semana se han reunido, siguen sin llegar a un consenso, tanto para la tributaria, como para el Presupuesto General del próximo año.