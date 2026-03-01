¿Qué es el triunvirato que gobernará Irán mientras se elige al sucesor de Alí Jameneí?

El proceso para escoger al sucesor de Ali Jameneí ha comenzado. El clérigo chií que resulte elegido tendrá la tarea de asignar el cargo del líder supremo de Irán, una figura que controla la Islamic Revolutionary Guard Corps (Guardia Revolucionaria), influye en la política exterior y estratégica del país, supervisa el poder judicial, ejerce autoridad religiosa y tiene capacidad de decisión sobre los medios de comunicación estatales y parte del sistema político.

En la práctica, el líder supremo se sitúa por encima de los demás poderes del Estado, un modelo que se consolidó tras la Revolución Islámica de 1979. Dentro del sistema político iraní existe la Asamblea de Expertos, un órgano formado por 88 clérigos que son elegidos por votación popular en Irán, aunque previamente deben ser aprobados por el Guardian Council (Consejo de Guardianes). Esta asamblea tiene la función de reunirse para debatir y elegir al nuevo líder supremo.

Mientras este proceso —similar al cónclave de la Iglesia católica— se desarrolla, se ha designado un triunvirato o Consejo de Liderazgo Temporal, una dirección provisional formada por tres personas que gobernarán el país mientras se elige al nuevo líder supremo.

Este mecanismo, previsto en el artículo 111 de la Constitución de la República Islámica de Irán, está integrado por Masoud Pezeshkian, presidente de Irán; Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del poder judicial; y Alireza Arafi, representante del estamento religioso.

Reza Pahlavi, hijo del difunto sah, un dirigente prooccidental derrocado por la revolución islámica en 1979, estimó que cualquier sucesor procedente del sistema es ilegítimo. Está convencido de que con la muerte de Jamenei “la república islámica ha llegado efectivamente a su fin y pronto será relegada al basurero de la historia”.

Pahlavi, que ha pasado la mayor parte de su vida en el exilio cerca de Washington, se ha presentado como una figura de transición para una democracia secular, pero no cuenta con el apoyo de toda la oposición. El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo el domingo que espera que el enfrentamiento con Irán dé paso a una “nueva era” para todo Oriente Medio.

Tras la muerte de Ruhollah Khomeini el 3 de junio de 1989, la Asamblea de Expertos nombró un día después a Alí Jameneí, de 50 años en ese entonces, como líder supremo de Irán y en medio de un proceso atípico, ya que no figuraba entre los favoritos. El ayatolá Hossein Ali Montazeri había sido designado previamente por Khomeini como su sucesor, pero fue destituido tras criticar las ejecuciones de prisioneros políticos en el país.

Con información de AFP*