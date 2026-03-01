Sismo de magnitud 5,3 sacude a Colombia en la madrugada de este 1 de marzo

Un sismo de magnitud 5,3 sacudió la madrugada de este domingo 1 de marzo el departamento de Norte de Santander. El movimiento se produjo a las 5:12 a. m., tuvo una profundidad de 179 kilómetros y fue localizado cerca del municipio de Salazar, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano. El reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) indica que el evento se ubicó en las coordenadas 7.71° de latitud y -72.91° de longitud. El epicentro se situó a 13 kilómetros de Salazar, a 14 kilómetros de Arboledas y a 23 kilómetros de Gramalote, todos en el departamento de Norte de Santander. En contexto: Temblor sacudió a Antioquia en la madrugada de este miércoles, ¿lo sintió?

Colombianos reportan el sismo

Según el SGC, la profundidad intermedia, 179 kilómetros, sugiere que, aunque el temblor pudo sentirse en varios municipios de Colombia, el riesgo de daños estructurales severos es menor frente a sismos superficiales. Hasta el momento no se han reportado afectaciones. El SGC invita a la ciudadanía a informar si percibió el movimiento, a través de sus canales oficiales, con el fin de fortalecer el análisis de intensidad y consolidar el mapa de percepción del evento.

Una habitante de Cáchira, Norte de Santander, recibió la alerta sísmica de Google.

Entérese: Temblor de magnitud 4.7 sacudió a varios municipios de Antioquia, ¿lo sintió? Así lo reportaron usuarios de X:

¿Por qué tiembla tanto en esta zona de Colombia?