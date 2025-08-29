Gobierno asegura que la reforma tributaria no gravará con IVA ningún alimento de la canasta familiar

A través de un comunicado, la cartera explicó que la iniciativa busca “racionalizar el gasto tributario”, lo que incluye aumentar la progresividad de la tributación directa, implementar medidas a favor de la transición energética y reducir las externalidades negativas en materia ambiental y de salud.

El Ministerio de Hacienda confirmó que la reforma tributaria, que está próxima a radicarse ante el Congreso, no contempla gravar con IVA los alimentos de la canasta familiar, es decir, productos como cereales y tubérculos, legumbres y hortalizas, frutas, carnes, huevos, pescado y lácteos.

La reforma incluirá gravámenes sobre el consumo de licores y tabaco, una medida que el Gobierno justifica por las “externalidades negativas” que estos productos generan.

Una propuesta que se suma a la intención de revisar los beneficios tributarios del IVA que actualmente favorecen a bienes y servicios consumidos principalmente por los sectores de mayores ingresos.

Lea aquí: Piden a Petro recorte de $55,8 billones en vez de tributaria

El proyecto fiscal, además, busca aumentar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, lo que implicaría un mayor aporte de las personas y empresas con mayores ingresos.

También propone fortalecer la recaudación del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y los ya conocidos “impuestos saludables”.

Conozca aquí: Petro meterá tijera al presupuesto para Defensoría, agro y deporte en 2026

La estrategia apunta a redistribuir la carga tributaria, concentrándola en el capital y los bienes de lujo, mientras se protege, al menos en el discurso del MinHacienda, el bolsillo de las clases medias y bajas.