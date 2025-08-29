Gobierno asegura que la reforma tributaria no gravará con IVA ningún alimento de la canasta familiar

El Ministerio de Hacienda confirmó que la reforma tributaria, que está próxima a radicarse ante el Congreso, no contempla gravar con IVA los alimentos de la canasta familiar, es decir, productos como cereales y tubérculos, legumbres y hortalizas, frutas, carnes, huevos, pescado y lácteos.
A través de un comunicado, la cartera explicó que la iniciativa busca “racionalizar el gasto tributario”, lo que incluye aumentar la progresividad de la tributación directa, implementar medidas a favor de la transición energética y reducir las externalidades negativas en materia ambiental y de salud.