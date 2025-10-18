x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit

El grupo, que volverá a presentarse en Colombia el próximo 5 de diciembre, confirmó la muerte de Rivers a través de su cuenta de Instagram.

  • Limp Bizkit tiene un concierto programado en Bogotá el próximo 5 de diciembre. FOTO: CORTESÍA.
    Limp Bizkit tiene un concierto programado en Bogotá el próximo 5 de diciembre. FOTO: CORTESÍA.
El Colombiano
El Colombiano
18 de octubre de 2025
bookmark

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit falleció este sábado a los 48 años. La noticia fue confirmada por la banda a través de redes sociales.

Le puede interesar: Con miles de firmas buscan sacar a Bad Bunny del Super Bowl 2026

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam no solo era nuestro bajista, era un genio”, dice el mensaje compartido por la banda.

Por ahora, la causa de su repentina muerte no ha sido revelada. En los comentarios de la publicación, DJ Lethal, otro de los integrantes de la banda pidió que se respete la privacidad de la familia y de la banda en este doloroso momento.

“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme (...) Te queremos, Sam. Te llevaremos siempre con nosotros”, se lee también en el mensaje que compartió la banda.

Sam Rivers y Fred Durts, el vocalista, se conocieron en Jacksonville, Florida y tocaron juntos por primera vez la banda Malachi Sage, que no duró mucho. En 1994 se unieron al baterista John Otto para formar Limp Bizkit. Poco después, se unió el guitarrista Wes Borland, completando la formación original, que poco después sumó a DJ Lethal.

Desde entonces han publicado ocho álbumes Three Dollar Bill, Y’all $ (1996), Significant Other (1998), Chocolate Starfish And Thr Hot Dog Flavored Water (2000), New Old Songs (2000), Results May Vary (2002), The Unquestionable Truth (Pt.1) (2005), Gold Cobre Delux (2010) y STILL SUCKS (2021).

Para saber más: Medellín Music Lab crece: anuncian más estudios, más artistas y una conexión global con la empresa de BTS

Limp Bizkit se presentó Colombia en el Festival Estéreo Picnic 2024 en Bogotá el 21 de marzo. Este año tiene otra fecha confirmada en el país, el próximo 5 de diciembre, en el estadio El Campín de Bogotá, como parte de su festival Looserville.

Por ahora, la banda no se ha pronunciado sobre la continuidad de los shows que tiene programados antes de terminar el año.

Temas recomendados

Música
Conciertos
Muerte
Estados Unidos
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida