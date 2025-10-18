“El presidente cree que su poder es absoluto”, manifestaciones masivas contra el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos

Enormes multitudes tomaron este sábado las calles de Estados Unidos en manifestaciones en contra de Donald Trump desde Nueva York hasta San Francisco bajo el lema “No a los reyes”, unos meses después de una jornada en la que protestaron millones de personas.
“El presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad”, afirma el movimiento “No Kings” (”No a los reyes”), que reúne a unas 300 organizaciones, en su sitio web.
Más de 2.700 manifestaciones estaban programadas de costa a costa, desde grandes ciudades como Washington, Boston, Chicago y Atlanta, hasta pequeños pueblos, e incluso cerca de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, donde el mandatario pasa el fin de semana.
En Nueva York, miles marcharon por Broadway desde Times Square el sábado con este mensaje ferviente, pero joviales en espíritu. Entre ellos, Nadja Rutkowski, quien emigró a Estados Unidos desde Alemania a los 14 años y se manifiesta por temor a que la historia fascista pueda repetirse.