40 mil toneladas de alimento rescatado gracias a “la nube de comida”

La “comida en la nube” es lo que traduce EatCloud, un emprendimiento que, aunque en la ejecución no se parece a la película “lluvia de hamburguesas”, su propósito sí busca calmar el hambre en las poblaciones más vulnerables con ayuda de “la nube” digital. Isis Espitia, su cofundadora nos acompaña en el octavo episodio de ¿Qué me funcionó?, la miniserie de video pódcast de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N, para contarnos sobre esta apuesta que ya ha aprovechado más de 40 mil toneladas de comida.
¿Qué hacen ustedes?
“Redistribuir los excedentes de alimentos de la industria. Por ejemplo, una lata con la etiqueta rasgada o un bananito que esté un poquito negro, son productos que, por lo general, las empresas sacan de su mostrador y que pueden botar o gestionar por Eatcloud, alimentos aptos para el consumo humano. Nosotros los redistribuimos a fundaciones y bancos de alimentos para población vulnerable”.
¿Cómo nació? Cuéntanos desde el principio.
“EatCloud es el ‘hijo’ de otra empresa llamada Nodriza, que se dedicaba a la automatización de la fuerza de ventas, ayudando a las empresas a vender más. Pero cuando se cumplían las metas, aparecían devoluciones de productos que no se vendían y que se terminaban destruyendo. Entonces pensamos: ¿cómo aprovechar esos alimentos de otra manera? Y así, investigando, conocimos más a fondo el problema del hambre. Paradójicamente, el problema de uno puede ser la solución del otro”.
Vea la entrevista completa a continuación para conocer más sobre como EatCloud redistribuye más de 500 toneladas de comida por mes.