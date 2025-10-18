¿Por qué Petro insiste en unir fuerzas con Venezuela? “Hay que integrar las policías, la inteligencia venezolana y colombiana”

Durante un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano, realizado este 17 de octubre, por los hechos de persecución y violencia cometidos contra integrantes del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) y sus familias, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la situación de Venezuela y a su propuesta de cooperación regional en materia de seguridad.

En su discurso, el mandatario aclaró que su planteamiento no implica respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, sino una apuesta por la integración latinoamericana y la defensa de la soberanía. “Pero esto no es por la defensa de Maduro, esto es por la defensa de la dignidad latinoamericana, esto es por la defensa de la orden y del espíritu que Simón Bolívar le insufló a la fundación de estas repúblicas”, afirmó.

Conozca: “Maduro ha ofrecido de todo porque no quiere ‘joder’ con Estados Unidos”: Donald Trump

Petro señaló que su gobierno ha adelantado gestiones diplomáticas para repatriar a los ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela y subrayó que su posición no responde a la defensa del régimen de Caracas. “No vamos a defender a Maduro, que ustedes mismos han dicho, viola los Derechos Humanos. Allá hay colombianos presos que no puedo decir sobre su condición en los actos en los que hayan estado pero esos colombianos presos hemos pedido que estén aquí”, agregó.