“Proponer una segunda reforma tributaria es un despropósito, un mal mensaje para la inversión”: gremio de exportadores

Los exportadores insistieron en que lo que el país necesita es austeridad en el gasto público y no más impuestos.

    Según el gremio, la iniciativa representa un mal mensaje para la inversión y la estabilidad jurídica del país. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 5 horas
bookmark

En la apertura del Congreso de Exportadores, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) lanzó una dura crítica a la segunda reforma tributaria que plantea el Gobierno del Gustavo Petro. Según el gremio, la iniciativa representa un mal mensaje para la inversión y la estabilidad jurídica del país.

“Proponer una reforma tributaria que pretenda recaudar $26,3 billones lo vemos como un despropósito desde todo punto de vista. Colombia hoy tiene el peor déficit fiscal de los últimos 20 años, llegando a la astronómica cifra de $69,4 billones”, advirtió Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva de Analdex.

Los exportadores insistieron en que lo que el país necesita es austeridad en el gasto público y no más impuestos. Recordaron que el presupuesto para 2026 asciende a $556,9 billones, de los cuales gran parte corresponde a gastos de administración y funcionamiento.

“El Estado ha crecido de manera exponencial y se ha vuelto insostenible. Cerca del 60% del presupuesto se destina a funcionamiento, dejando de lado temas de seguridad, inversión en infraestructura y otros asuntos vitales. Nuevamente las compañías y las personas naturales serán las que asuman la carga tributaria”, dijo Bakalarz.

Sobre la reforma laboral

En cuanto a la reforma laboral, Analdex señaló que esta ha incrementado los costos para las empresas debido a mayores recargos por horas extras, dominicales y la ampliación del horario nocturno, lo que afecta especialmente al comercio que concentra sus ventas en fines de semana y en la noche.

Informalidad laboral: un problema ignorado

El gremio también criticó que, pese a que la informalidad laboral supera el 55%, la reforma no abordó este problema estructural.

“Este fenómeno nos pasa la cuenta de cobro, pues pocos terminamos subsidiando a muchos. Se trata de una gran inequidad que resta competitividad a las empresas formales, que sí cumplen con impuestos, seguridad social y demás compromisos laborales”, puntualizó el presidente de la Junta Directiva.

Panorama electoral hacia 2026

Finalmente, Analdex subrayó que Colombia entra en una etapa preelectoral, con cerca de 40 aspirantes de diversas corrientes políticas a la Presidencia en 2026.

Para el gremio, este panorama refleja la pluralidad de la democracia, aunque advierten que el rumbo económico del país dependerá de las propuestas que logren consolidarse en esta contienda.

