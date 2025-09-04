“Proponer una segunda reforma tributaria es un despropósito, un mal mensaje para la inversión”: gremio de exportadores

En la apertura del Congreso de Exportadores, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) lanzó una dura crítica a la segunda reforma tributaria que plantea el Gobierno del Gustavo Petro. Según el gremio, la iniciativa representa un mal mensaje para la inversión y la estabilidad jurídica del país.

“Proponer una reforma tributaria que pretenda recaudar $26,3 billones lo vemos como un despropósito desde todo punto de vista. Colombia hoy tiene el peor déficit fiscal de los últimos 20 años, llegando a la astronómica cifra de $69,4 billones”, advirtió Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva de Analdex.

Puede leer: “No hay diálogo ni con el presidente ni con ministros”: se rompe relación entre exportadores y Gobierno Petro

Los exportadores insistieron en que lo que el país necesita es austeridad en el gasto público y no más impuestos. Recordaron que el presupuesto para 2026 asciende a $556,9 billones, de los cuales gran parte corresponde a gastos de administración y funcionamiento.

Entérese: “Las empresas ya no damos más”: gremio de exportadores lanza fuerte crítica al Gobierno Petro

“El Estado ha crecido de manera exponencial y se ha vuelto insostenible. Cerca del 60% del presupuesto se destina a funcionamiento, dejando de lado temas de seguridad, inversión en infraestructura y otros asuntos vitales. Nuevamente las compañías y las personas naturales serán las que asuman la carga tributaria”, dijo Bakalarz.

Vea también: No alcanzaremos la meta de US$50.000 millones en exportaciones este año: Analdex