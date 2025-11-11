La batalla entre Reficar y la Dian se enciende otra vez: ahora el cobro es por $17.000 millones

La larga disputa entre la Refinería de Cartagena ( Reficar ) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( Dian ) sumó un nuevo episodio.
La entidad tributaria notificó oficialmente a la filial de Ecopetrol que debe pagar $17.406 millones por concepto de IVA derivado de la importación de combustibles, una decisión que, según fuentes cercanas a la empresa, podría tener consecuencias financieras inmediatas, incluso embargos.
Ante el nuevo incorrecto, Reficar anunciado que volverá a interponer una tutela, acompañada de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para evitar cualquier medida cautelar sobre sus cuentas.