¿Debajo de la mesa para conseguir pareja o con maleta en mano para viajar más? Lista de agüeros para empezar el año

Cada quien cree en lo que quiere y necesita creer y eso se hace más evidente este final de año cuando llega el momento propicio para hacer rituales que nos “aseguren” un mejor año 2026. Los rituales y las supersticiones nacen en los tiempos más lejanos de la historia, se dice que desde la época romana y que incluso en nuestras raíces indígenas y africanas han estado muy arraigadas desde siglos atrás. La idea es la misma: atraer abundancia, amor, buena suerte, prosperidad y más.
Pero con los años estas tradiciones han cambiado, aunque la ropa interior amarilla siguen vendiéndose en las calles –como uno de los agüeros más usados para atraer dinero, prosperidad y buena suerte–, ahora se comparten en redes sociales rituales “más juveniles” como las jovencitas que reciben el Año Nuevo debajo de la mesa para asegurar que terminarán el año con pareja nueva, por ejemplo.
Y como hay para todos los gustos y creencias, aquí les contamos qué rituales están de moda para recibir el Año Nuevo, pero también cuáles de los tradicionales siguen vigentes.