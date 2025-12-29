x

Así quedó el auxilio de transporte, el cual sí existe en todo el país pese a lo mencionado por Petro

El mandatario colombiano oficializó el decreto por el cual aumentaba el salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026, el cual aplica en todo el territorio nacional pero no a todos los trabajadores.

  El auxilio de transporte se determinó por decreto y fue oficializado por el Gobierno Nacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El auxilio de transporte se determinó por decreto y fue oficializado por el Gobierno Nacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de diciembre de 2025
Este lunes, 29 de noviembre, Gustavo Petro oficializó el ajuste al auxilio de transporte que regirá durante el año 2026. Esta decisión se tomó mediante decreto presidencial luego de que no se lograra un consenso entre los gremios empresariales y las centrales obreras en las mesas de concertación.

Así como hubo un aumento en el salario básico, también lo hubo en el subsidio de transporte. Para el siguiente año, este monto pasará de $200.000 a $249.095.

Lea también: URGENTE: Petro decreta alza del 23,78% para el salario mínimo en 2026, ¿en cuánto quedó?

Este auxilio de transporte es definido por expertos como el puente que conecta el hogar o la residencia del empleado con el lugar del trabajo y no forma parte de la estructura interna del salario, pero es el soporte necesario para que el trabajador pueda desplazarse sin que el costo del trayecto debilite su capacidad de sustento diario.

¿Quiénes reciben el auxilio de transporte?

A diferencia de lo mencionado por el presidente Gustavo Petro quien dijo en la alocución que no en toda Colombia existía el auxilio de transporte, este subsidio así como las disposiciones del salario mínimo aplican en todo el territorio nacional y rige la relación formal entre empleado y empleador.

Sin embargo, el subsidio no aplica al 100% de los trabajadores, pues según la normativa laboral, este beneficio legal aplica exclusivamente para los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos mensuales.

Es decir, para el 2026, la medida cobija a quienes perciban ingresos de hasta $3.493.764, sin contar el subsidio. El auxilio resulta vital para empleados de sectores como el comercio, la industria, los servicios y la vigilancia, donde el gasto en movilidad representa una parte significativa de sus ingresos.

Es fundamental tener en cuenta que, por ley, el subsidio de transporte no constituye factor salarial. Esto quiere decir que, aunque es un pago obligatorio, no se suma a la base para calcular prestaciones sociales como primas, cesantías ni tampoco para el pago de vacaciones.

Siga leyendo: Cuánto le costará a una empresa cada trabajador con el alza del salario mínimo para 2026 en Colombia

