Así quedó el auxilio de transporte, el cual sí existe en todo el país pese a lo mencionado por Petro

Este lunes, 29 de noviembre, Gustavo Petro oficializó el ajuste al auxilio de transporte que regirá durante el año 2026. Esta decisión se tomó mediante decreto presidencial luego de que no se lograra un consenso entre los gremios empresariales y las centrales obreras en las mesas de concertación.

Así como hubo un aumento en el salario básico, también lo hubo en el subsidio de transporte. Para el siguiente año, este monto pasará de $200.000 a $249.095.

Este auxilio de transporte es definido por expertos como el puente que conecta el hogar o la residencia del empleado con el lugar del trabajo y no forma parte de la estructura interna del salario, pero es el soporte necesario para que el trabajador pueda desplazarse sin que el costo del trayecto debilite su capacidad de sustento diario.