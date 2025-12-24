Este 25 de diciembre entra en vigencia el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, ¿qué hacer si no se lo pagan?

Este 25 de diciembre, la remuneración de millones de trabajadores que cuentan con horarios nocturnos tendrá un cambio. El recargo nocturno ya no aplicará a partir de las 9 de la noche, sino a partir de las 7 de la noche.

Así es, esta bonificación en Colombia tendrá un alcance más amplio tras la expedición de la Ley 2466 de 2025, más conocida como la reforma laboral, que fue sancionada el pasado 25 de junio

El Artículo 10 de esta norma modificó el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo y redefinió el horario del trabajo nocturno, que ahora se entenderá como aquel realizado entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana del día siguiente, ampliando así el período que da derecho a compensaciones adicionales para los trabajadores.

Lea también: ¿Más descanso, menos trabajo? Con 18 festivos, la semana laboral del 2026 será de 43 horas en promedio

De manera complementaria, el Artículo 11 establece que quienes laboren dentro de esta franja horaria tendrán derecho al pago del recargo nocturno correspondiente.

No obstante, la aplicación del nuevo horario no fue inmediata: según el parágrafo 2 del Artículo 10, la medida entrará en vigencia seis meses después de la sanción de la ley, con el fin de dar un margen de adaptación a empleadores y empresas. Eso quiere decir que este 25 de diciembre comenzará a regir.

La reforma también refuerza los controles sobre la jornada laboral. El Artículo 12 obliga a los empleadores a llevar un registro detallado del trabajo suplementario, diferenciando con precisión las horas diurnas y nocturnas.