Estos son los departamentos que pagarían la energía más cara con el recargo del Gobierno Petro

El Ministerio de Minas y Energía evalúa aplicar un recargo adicional de $8 por cada kilovatio-hora (kWh) consumido como mecanismo para “blindar” el sistema eléctrico frente a un posible efecto contagio por la deuda de $2 billones que acumula Air-e, empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y responsable de atender el 11,4% de la demanda nacional.
Aunque aún no se ha expedido la reglamentación oficial del decreto, un ejercicio realizado por La República constató que Huila, Arauca y Nariño asumirán las tarifas de energía más altas una vez entre en vigencia el ajuste con tarifas que podrían superar $189.000.
Puede leer más: Más cobros a generadoras de energía y otras movidas del gobierno Petro para salvar a Air-e de la quiebra
Tomando como base el costo unitario de energía (CU) vigente en cada mercado regional, un consumo promedio de 160 kilovatios-hora en un hogar de tres personas y tres estratos que asumen subsidios o recargos, se constató que el ajuste trae consigo un aumento fijo de $1.280 al mes.
Aunque el recargo es igual en todo el país, las facturas varían según el costo unitario de energía de cada región.