Estos son los departamentos que pagarían la energía más cara con el recargo del Gobierno Petro

El Ministerio de Minas y Energía evalúa aplicar un recargo adicional de $8 por cada kilovatio-hora (kWh) consumido como mecanismo para “blindar” el sistema eléctrico frente a un posible efecto contagio por la deuda de $2 billones que acumula Air-e, empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y responsable de atender el 11,4% de la demanda nacional. Aunque aún no se ha expedido la reglamentación oficial del decreto, un ejercicio realizado por La República constató que Huila, Arauca y Nariño asumirán las tarifas de energía más altas una vez entre en vigencia el ajuste con tarifas que podrían superar $189.000. Puede leer más: Más cobros a generadoras de energía y otras movidas del gobierno Petro para salvar a Air-e de la quiebra Tomando como base el costo unitario de energía (CU) vigente en cada mercado regional, un consumo promedio de 160 kilovatios-hora en un hogar de tres personas y tres estratos que asumen subsidios o recargos, se constató que el ajuste trae consigo un aumento fijo de $1.280 al mes. Aunque el recargo es igual en todo el país, las facturas varían según el costo unitario de energía de cada región.

¿Cuáles son los departamentos que pagarían la energía más cara de Colombia?

En Huila, el departamento con el costo unitario de la energía más alto, un usuario de estrato 1 pagaría $169.035, teniendo en cuenta el subsidio del 60% sobre el costo de la energía; uno de estrato 3 asumiría un pago mensual de $169.611, mientras que un usuario de estrato 6, que tiene un recargo de $120, pagaría hasta $189.003. De acuerdo con Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, este departamento registra tarifas más altas debido al costo de la transmisión, asociado a su ubicación frente a las generadoras de energía. “En general, uno de los factores que más influye en el precio de la energía entre una región y otra está asociado al nivel de contratación de mediano y largo plazo que tenga una empresa comercializadora, frente a su exposición al mercado spot”, dijo. En contraste, los departamentos con la tarifa de energía más cara serán, precisamente, en donde opera Air-e. Se incluyen Atlántico, Magdalena y La Guajira, en donde la tarifa de energía oscilará entre $114.270 para el estrato 1 y $134.750 para los estratos altos. Para el caso de la capital del país y Cundinamarca, el incremento amenaza a estratos bajos con acercar la tarifa a valores cercanos a $131.000 y a $151.322 en los más altos. En contexto: Gremios del Caribe demandan al Gobierno para obligarlo a resolver crisis de Air-e

¿Medida temporal o permanente para salvar a Air-e?