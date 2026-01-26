x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estos son los departamentos que pagarían la energía más cara con el recargo del Gobierno Petro

Las tarifas de energía en estos departamentos rondarían los $170.000 para estratos bajos y hasta $190.000 para estratos altos, con un consumo promedio mensual de 160 kilovatios-hora.

  • El Gobierno evalúa un recargo por kilovatio-hora para mitigar riesgos en el sistema eléctrico ante la millonaria deuda de Air-e. FOTO: El Colombiano.
    El Gobierno evalúa un recargo por kilovatio-hora para mitigar riesgos en el sistema eléctrico ante la millonaria deuda de Air-e. FOTO: El Colombiano.
Diario La República
hace 2 horas
bookmark

El Ministerio de Minas y Energía evalúa aplicar un recargo adicional de $8 por cada kilovatio-hora (kWh) consumido como mecanismo para “blindar” el sistema eléctrico frente a un posible efecto contagio por la deuda de $2 billones que acumula Air-e, empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y responsable de atender el 11,4% de la demanda nacional.

Aunque aún no se ha expedido la reglamentación oficial del decreto, un ejercicio realizado por La República constató que Huila, Arauca y Nariño asumirán las tarifas de energía más altas una vez entre en vigencia el ajuste con tarifas que podrían superar $189.000.

Puede leer más: Más cobros a generadoras de energía y otras movidas del gobierno Petro para salvar a Air-e de la quiebra

Tomando como base el costo unitario de energía (CU) vigente en cada mercado regional, un consumo promedio de 160 kilovatios-hora en un hogar de tres personas y tres estratos que asumen subsidios o recargos, se constató que el ajuste trae consigo un aumento fijo de $1.280 al mes.

Aunque el recargo es igual en todo el país, las facturas varían según el costo unitario de energía de cada región.

¿Cuáles son los departamentos que pagarían la energía más cara de Colombia?

En Huila, el departamento con el costo unitario de la energía más alto, un usuario de estrato 1 pagaría $169.035, teniendo en cuenta el subsidio del 60% sobre el costo de la energía; uno de estrato 3 asumiría un pago mensual de $169.611, mientras que un usuario de estrato 6, que tiene un recargo de $120, pagaría hasta $189.003.

De acuerdo con Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, este departamento registra tarifas más altas debido al costo de la transmisión, asociado a su ubicación frente a las generadoras de energía.

“En general, uno de los factores que más influye en el precio de la energía entre una región y otra está asociado al nivel de contratación de mediano y largo plazo que tenga una empresa comercializadora, frente a su exposición al mercado spot”, dijo.

En contraste, los departamentos con la tarifa de energía más cara serán, precisamente, en donde opera Air-e.

Se incluyen Atlántico, Magdalena y La Guajira, en donde la tarifa de energía oscilará entre $114.270 para el estrato 1 y $134.750 para los estratos altos.

Para el caso de la capital del país y Cundinamarca, el incremento amenaza a estratos bajos con acercar la tarifa a valores cercanos a $131.000 y a $151.322 en los más altos.

En contexto: Gremios del Caribe demandan al Gobierno para obligarlo a resolver crisis de Air-e

¿Medida temporal o permanente para salvar a Air-e?

Sobre el carácter transitorio del recargo, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, destacó que los agentes interventores “podrían sugerir que se cobre hasta concurrir con la deuda de Air-e (...) En Colombia no hay norma más permanente que aquellas que se expiden con carácter temporal”, puntualizó.

El exministro también advirtió que el riesgo sistémico no es nuevo.

“Primero lo advirtió XM y luego los organismos de control. Si las empresas comercializadoras no le pueden pagar a las generadoras la energía que les despacha, ellas también entran en crisis, porque tienen sus propias obligaciones”, concluyó.

Además: Ministro Palma anuncia paquete de medidas para el Caribe: “Air-e no volverá a sus antiguos dueños”

Temas recomendados

Ministerio de Minas y Energía
Servicios Públicos
Energía
Electricidad
Generación de Energía
Precio de energía
Aire
Colombia
Huila
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida