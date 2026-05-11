Qatar Airways conectará a Bogotá y Caracas con el Medio Oriente a partir de julio de 2026; así operará

Qatar Airways, reconocida como una de las aerolíneas más premiadas del mundo, anunció oficialmente el lanzamiento de sus nuevas rutas hacia Bogotá (Colombia) y Caracas (Venezuela), las cuales comenzarán a operar a partir del 22 de julio de 2026.
Este movimiento convierte a Qatar Airways en la primera aerolínea del Golfo Pérsico en aterrizar en suelo venezolano y la primera en ofrecer una conexión directa desde el Medio Oriente hacia la capital colombiana.
Con estas incorporaciones, la compañía suma 16 destinos en el continente americano, consolidando una red que inició en la región en 2010 con sus vuelos a São Paulo, Brasil.
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