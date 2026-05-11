Qatar Airways conectará a Bogotá y Caracas con el Medio Oriente a partir de julio de 2026; así operará

Qatar Airways, reconocida como una de las aerolíneas más premiadas del mundo, anunció oficialmente el lanzamiento de sus nuevas rutas hacia Bogotá (Colombia) y Caracas (Venezuela), las cuales comenzarán a operar a partir del 22 de julio de 2026. Este movimiento convierte a Qatar Airways en la primera aerolínea del Golfo Pérsico en aterrizar en suelo venezolano y la primera en ofrecer una conexión directa desde el Medio Oriente hacia la capital colombiana. Con estas incorporaciones, la compañía suma 16 destinos en el continente americano, consolidando una red que inició en la región en 2010 con sus vuelos a São Paulo, Brasil. Puede leer: Guerra de Medio Oriente sacude a los patrocinadores del Mundial 2026: Aramco y Qatar Airways en el ojo del conflicto

Un puente aéreo entre Doha y Sudamérica

La nueva ruta no solo representa un avance en términos de transporte de pasajeros, sino que se posiciona como un eje logístico fundamental. La operación se realizará con aeronaves Boeing 777-200LR, equipos de ultra largo alcance diseñados para cubrir distancias transcontinentales con máxima eficiencia y confort, ofreciendo amplias capacidades tanto para viajeros de turismo y negocios como para el transporte de carga. La aerolínea ha programado dos vuelos semanales, los cuales operarán todos los miércoles y domingos. El diseño del itinerario busca facilitar conexiones fluidas en el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha, permitiendo a los viajeros llegar a mercados clave como China, Japón, Australia, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos con una sola escala. Para este verano de 2026, Qatar Airways tiene previsto operar en más de 160 destinos globales.

Itinerario del Vuelo QR783:

-Doha (DOH) a Bogotá (BOG): Salida a las 07:30; llegada a las 16:05. -Bogotá (BOG) a Caracas (CCS): Salida a las 17:35; llegada a las 20:40. -Caracas (CCS) a Doha (DOH): Salida a las 22:40; llegada a las 19:55 (+1 día).

Diplomacia y negocios: el trasfondo del aterrizaje