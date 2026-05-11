EPS intervenidas están en “deterioro crítico y sostenido”: Contraloría a Supersalud

Las intervenciones que ha hecho el Gobierno del presidente Gustavo Petro a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) siguen bajo sospecha por su inefectividad y bajas soluciones para los pacientes y usuarios. Esta semana la Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre la suerte financiera de esas empresas. El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió a la Superintendencia de Salud el deterioro crítico y sostenido de las EPS que están en intervención forzosa administrativa de esa entidad. Tras un seguimiento permanente, el ente de control concluyó que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema. Le puede interesar: Declaran emergencia hospitalaria en Cúcuta: Más del 300 % de sobreocupación. Señalan que, por el contrario, se identifican riesgos relevantes sobre los recursos del sistema de salud y sobre la continuidad en la prestación del servicio a los usuarios.

La advertencia del ente de control giró en torno al deterioro financiero de las intervenidas y alertó sobre los riesgos que esta situación representa para la continuidad en la prestación de los servicios de salud. En ese sentido, aseguró que las dificultades económicas de estas entidades podrían afectar directamente a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios médicos. Uno de los casos más preocupantes, a ojos del ente de control, es el de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,6 millones de afiliados. Según la Contraloría, la entidad no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados correspondientes a 2024 y 2025, situación que impide verificar la veracidad de su información contable. Además, se detectó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y otros $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar. El informe también evidencia un fuerte deterioro en los indicadores de endeudamiento de varias EPS intervenidas. En el caso de Savia Salud, el nivel de endeudamiento pasó de 4,41 a 11,73 por ciento, lo que representa un incremento del 166 %. A su vez, Coosalud y Famisanar registran niveles críticos de solvencia y patrimonios negativos que reflejan una creciente fragilidad financiera.

La situación de Famisanar fue señalada como una de las más delicadas. La entidad pasó de tener un indicador de endeudamiento aceptable de 1,00 a una condición crítica de 4,08 a diciembre de 2025, lo que evidencia un incremento significativo del riesgo financiero. La Contraloría recordó que un indicador superior a 1,0 es considerado crítico dentro de los parámetros establecidos para medir la estabilidad económica de las EPS. En cuanto a los pasivos, el ente de control advirtió que en Coosalud las obligaciones crecieron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025. Para la Contraloría, este aumento refleja un deterioro financiero progresivo y mayores deudas con hospitales, clínicas y otros acreedores del sistema. El informe agrega que, en la mayoría de los casos analizados, los pasivos se incrementaron de manera drástica después de que la Supersalud ordenara las intervenciones. La entidad de control también alertó sobre el deterioro patrimonial y los resultados operacionales negativos de varias EPS. En Famisanar, por ejemplo, el patrimonio pasó de -$2,1 billones al inicio de la intervención a -$3,3 billones al cierre de 2025. Según el informe, la rentabilidad operacional negativa limita la capacidad de las aseguradoras para garantizar servicios oportunos y de calidad, especialmente en la entrega de medicamentos, donde se registran niveles críticos de incumplimiento.