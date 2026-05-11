EPS intervenidas están en “deterioro crítico y sostenido”: Contraloría a Supersalud

Las intervenciones que ha hecho el Gobierno del presidente Gustavo Petro a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) siguen bajo sospecha por su inefectividad y bajas soluciones para los pacientes y usuarios. Esta semana la Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre la suerte financiera de esas empresas.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió a la Superintendencia de Salud el deterioro crítico y sostenido de las EPS que están en intervención forzosa administrativa de esa entidad. Tras un seguimiento permanente, el ente de control concluyó que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema.
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Señalan que, por el contrario, se identifican riesgos relevantes sobre los recursos del sistema de salud y sobre la continuidad en la prestación del servicio a los usuarios.