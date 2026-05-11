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Gilinski da cinco consejos en su discurso tras recibir doctorado honoris causa

Jaime Gilinski recibió doctorado honoris causa en Georgia Tech y pidió a graduandos “soñar en grande”, proteger su reputación y liderar con propósito global.

  • Jaime Gilinski recibió un doctorado honoris causa durante la graduación de primavera 2026 en Georgia Tech. FOTO COLPRENSA
    Jaime Gilinski recibió un doctorado honoris causa durante la graduación de primavera 2026 en Georgia Tech. FOTO COLPRENSA
Diario La República
hace 2 horas
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En una ceremonia marcada por mensajes sobre liderazgo, educación y visión empresarial, el empresario Jaime Gilinski recibió un doctorado honoris causa por parte de Georgia Institute of Technology durante la graduación de primavera de 2026 de la Facultad de Ingeniería de la institución estadounidense. El reconocimiento se entregó en el Hank McCamish Pavilion ante estudiantes, profesores y familiares de la promoción.

Gilinski, presidente del Grupo Gilinski y CEO de Grupo Nutresa, fue destacado por su trayectoria empresarial y sus aportes en sectores como el financiero y el alimenticio en América Latina.

Durante el discurso, el empresario recordó sus primeros años en Estados Unidos y relató cómo llegó al campus en 1978 como estudiante inmigrante procedente de Colombia.

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Ante los graduandos, Gilinski hizo un recorrido por distintos momentos de su vida académica y profesional. Recordó que estudió ingeniería industrial en Georgia Tech y posteriormente cursó un MBA en Harvard Business School.

En su intervención afirmó que su paso por la universidad le permitió desarrollar una manera distinta de abordar problemas complejos y encontrar soluciones dentro de sistemas que consideraba incompletos o ineficientes. Estos son los cinco principales consejos que dio el empresario.

Soñar en Grande

Uno de los mensajes centrales de la ceremonia estuvo enfocado en la importancia de “soñar en grande”. Gilinski señaló que los proyectos personales y profesionales deben construirse a partir de metas ambiciosas y afirmó que la formación técnica adquirida por los graduandos les permitiría ejecutar ideas en diferentes sectores.

Aprender de los problemas y dificultades

El empresario sostuvo que el éxito profesional no suele responder a procesos lineales y recordó que su carrera estuvo marcada por momentos de incertidumbre y dificultades empresariales.

El empresario también se refirió a varios proyectos desarrollados a lo largo de su trayectoria, entre ellos iniciativas relacionadas con inclusión financiera, el desarrollo urbano de Panamá Pacífico y la expansión internacional de Nutresa. Según expresó, parte de esos procesos estuvieron acompañados de aprendizajes derivados de errores y decisiones complejas dentro del entorno corporativo.

Iniciar proyectos así no estén preparados

El empresario compartió varias recomendaciones dirigidas a los estudiantes de la promoción 2026, entre ellas comenzar proyectos antes de sentirse completamente preparados, rodearse de personas con mayores capacidades, proteger la integridad personal e invertir en las relaciones humanas.

En su discurso también recomendó “soñar en grande, construir sin descanso y no dejar de imaginar lo que el mundo podría llegar a ser”.

Contrata a gente más inteligente

Gilinski también recomendó rodearse de personas más inteligentes. Cuando se tenga una empresa, dijo que lo mejor es contratar personas más listas y escucharlas. Agregó que el ego es lo más costoso que llegarán a poseer, por lo que es mejor mantenerlo barato.

La reputación es sagrada

El empresario también aconsejó a los estudiantes nunca comprometer su integridad. “Su reputación es el único activo que no puede reconstruirse una vez destruido. Protéjanla absolutamente”, señaló Gilinski.

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