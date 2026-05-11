Indígenas misak ingresan a oficinas de la Agencia de Desarrollo Rural tras su llegada a Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, anunció que el día de hoy un grupo de aproximadamente 500 indígenas del pueblo Misak, provenientes del resguardo La María de Piendamó, en el departamento del Cauca, llegaría a Bogotá para reclamarle al Gobierno Nacional garantías frente a la situación en sus territorios. De acuerdo con lo que informó Quintero, la movilización comenzó “desde las 6:00 de la tarde” del domingo y se realiza en “11 buses tipo escalera”. Este nuevo traslado sucede tan solo unas semanas después de que se llevaron a cabo unas protestas en las afueras del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá, en las que diferentes comunidades indígenas intentaron tomar el edificio de esta cartera. En los últimos minutos se conoció que integrantes de la comunidad, tras llegar en chivas a la capital, habrían ingresado a las oficinas de la Agencia de Desarrollo Rural.

¿A qué van?

Según determinó el secretario de Gobierno, la llegada de esta comunidad indígena a la capital del país tiene como propósito “reclamarle al Gobierno nacional garantías en sus territorios”.

Ante el anuncio, desde la Administración Distrital hicieron un llamado al Ministerio del Interior para coordinar la atención de la movilización y evitar afectaciones mayores en la ciudad. “Le solicitamos desde ya al Ministerio del Interior que se coordinen oportunamente los espacios de conversación y que se busque una salida pronta a la situación”, indicó el secretario de Gobierno de la capital. A modo de prevención, desde las autoridades distritales se aseguró que se desplegarán equipos institucionales para acompañar el arribo de la comunidad indígena a la capital. “Como Administración Distrital dispondremos de los equipos de Diálogo, Derechos Humanos y Asuntos Étnicos para ayudar a gestionar su arribo”, dijo Quintero.

Personas de la comunidad ingresan a la Agencia Rural de Desarrollo

Según informó la Secretaría de Gobierno de Bogotá, tras la llegada de la comunidad Misak a la capital, algunos de ellos se encuentran ingresando a las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural en el CAN. Quintero, por su parte, señaló que “en esta zona se encuentran diferentes sedes de entidades nacionales que pueden ver alterado su normal funcionamiento, por lo que los espacios de conversación deben ser oportunos”.

Las protestas a finales del mes pasado

El pasado 30 de abril en el centro de Bogotá se registraron diferentes protestas lideradas por comunidades indígenas frente a la sede del Ministerio del Interior. La situación se intensificó cuando manifestantes ingresaron a cuatro sedes de la entidad, denunciando presuntos incumplimientos por parte del Gobierno nacional. Durante la jornada, cerca de 1.500 funcionarios permanecieron retenidos por aproximadamente siete horas, en medio de la tensión generada por la ocupación de las instalaciones. Ante la complejidad del escenario, unidades de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antes ESMAD) hicieron presencia en el lugar para facilitar la evacuación y restablecer el orden.