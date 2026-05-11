Indígenas misak ingresan a oficinas de la Agencia de Desarrollo Rural tras su llegada a Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, anunció que el día de hoy un grupo de aproximadamente 500 indígenas del pueblo Misak, provenientes del resguardo La María de Piendamó, en el departamento del Cauca, llegaría a Bogotá para reclamarle al Gobierno Nacional garantías frente a la situación en sus territorios.
De acuerdo con lo que informó Quintero, la movilización comenzó “desde las 6:00 de la tarde” del domingo y se realiza en “11 buses tipo escalera”.
Este nuevo traslado sucede tan solo unas semanas después de que se llevaron a cabo unas protestas en las afueras del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá, en las que diferentes comunidades indígenas intentaron tomar el edificio de esta cartera.
En los últimos minutos se conoció que integrantes de la comunidad, tras llegar en chivas a la capital, habrían ingresado a las oficinas de la Agencia de Desarrollo Rural.