España defiende protocolos tras nuevos casos de hantavirus en crucero Hondius

El Gobierno español aseguró el lunes que tomó “todas las medidas” necesarias para evitar contagios por hantavirus, tras el anuncio de dos casos positivos, un estadounidense y una francesa, entre las personas evacuadas el domingo del crucero Hondius en la isla de Tenerife. “Todas las medidas adoptadas desde el inicio han tenido como objetivo cortar las posibles cadenas de transmisión”, aseveró el Ministerio de Salud español en un comunicado. Una compleja operación de repatriación en Tenerife el domingo evacuó a 94 pasajeros y tripulantes de 19 nacionalidades distintas del Hondius.

Este crucero con bandera neerlandesa disparó la alarma a nivel mundial después de la muerte de tres pasajeros por hantavirus, un virus poco frecuente para el que no existe vacuna. Equipos médicos escoltaron a los viajeros desde el barco hasta un aeropuerto cercano en la isla del archipiélago de Canarias, bajo estrecha supervisión y tras exhaustivos controles sanitarios.

Pero Francia y Estados Unidos informaron el lunes que un estadounidense y una francesa, ambos evacuados del Hondius el domingo, dieron positivo por hantavirus. “Se han aplicado todas las medidas preventivas y de control de transmisión”, subrayó el ministerio español en el comunicado. Según el ministerio, la paciente francesa “comenzó a encontrarse mal durante el vuelo y no mientras se encontraba en el buque”. El estadounidense que dio positivo “no manifestaba síntomas cuando estaba en Cabo Verde”, donde el Hondius fondeó antes de llegar a Tenerife, señaló el comunicado. Lea aquí: En video | Así llegó el crucero MV Hondius a Tenerife tras brote de hantavirus “Sin embargo, las autoridades estadounidenses han decidido tratar el caso como positivo. Por ese motivo, solicitaron su evacuación por separado, que se realizó en una embarcación independiente”, agregó. El domingo, la ministra de Salud, Mónica García, fue preguntada sobre una fotografía de al menos uno de los ocupantes evacuados del Hondius visto con su mascarilla FFP2 bajada en el autobús que lo trasladaba hasta su avión de repatriación.

“Es cierto”, reconoció García. Dijo, no obstante, que se han “extremado las medidas de precaución”, que pidió a todos los evacuados “respetar”. Para el lunes están previstos los dos últimos vuelos de repatriación, a Australia y a los Países Bajos, para completar la evacuación de la mayoría de los casi 150 pasajeros y tripulantes del barco. Tras repostar por la mañana, recibir provisiones, y desembarcar a las últimas personas que serán evacuadas, está previsto que el barco zarpe rumbo a los Países Bajos hacia las 19H00 locales (18H00 GMT) con una tripulación de unas 30 personas. Le recomendamos leer: Moderna inicia estudios preclínicos para vacuna contra el hantavirus

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