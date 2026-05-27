Ahora se usan los Puntos Colombia para pagar gasolina, peajes, Soat y parqueaderos

La presión sobre el bolsillo de los hogares colombianos ya se siente con fuerza en la movilidad, debido al aumento de los costos de gasolina, peajes, parqueaderos y transporte público. Por eso, según Puntos Colombia, millones de personas están recurriendo a los programas de lealtad para reducir gastos cotidianos. Ese fenómeno quedó en evidencia en el más reciente informe de Puntos Colombia, plataforma de fidelización presente en uno de cada tres hogares del país, que analizó los hábitos de redención de sus usuarios entre abril de 2025 y marzo de 2026. Los resultados muestran un cambio importante en el uso de los puntos, ya que dejaron de destinarse únicamente a compras aspiracionales y ahora sirven para cubrir gastos esenciales del día a día. Por ejemplo, más del 40% de los usuarios realizó redenciones relacionadas con movilidad, especialmente en gasolina, peajes, parqueaderos, transporte público y Soat. Lea aquí: Gobierno Petro subiría otra vez el precio de la gasolina en junio, ¿de cuánto sería el nuevo aumento?

La movilidad se convirtió en uno de los mayores gastos del hogar

Aunque el trabajo híbrido y remoto ganó espacio en Colombia en los últimos años, luego de pandemia, desplazarse sigue siendo una necesidad diaria para millones de personas. Ya sea en bicicleta, moto, carro o transporte público, moverse por las ciudades implica cada vez más tiempo y dinero. Solo en Bogotá, según el Observatorio de Movilidad, el sistema de transporte cuenta con 114,4 kilómetros de vías troncales y moviliza cerca de 1,43 millones de usuarios diariamente. Sin embargo, la velocidad promedio en la capital apenas llega a 23 kilómetros por hora y recorrer 10 kilómetros puede tomar unos 31 minutos. A esto se suma el impacto económico derivado del aumento en combustibles, peajes y otros costos asociados al transporte. En ese contexto, los programas de fidelización se convirtieron en un alivio financiero para los gastos de movilidad. Entérese: Ser una “ciudad de 15 minutos”: la utopía urbana que Medellín aún está lejos de cumplir

Puntos Colombia.

Más de 10.122 millones de puntos fueron usados para movilidad

El informe de Puntos Colombia reveló que durante el último año sus usuarios redimieron más de 10.122 millones de puntos en categorías relacionadas con movilidad, lo que representó un crecimiento de 21% frente al año anterior. La mayor parte de esas redenciones se concentró en gasolina, peajes, parqueaderos, transporte público y seguros obligatorios para vehículos. El gasto más representativo fue el combustible, ya que los usuarios redimieron casi 9.000 millones de puntos en gasolina, equivalentes a más de $53.731 millones o cerca de 3,32 millones de galones. Además, con una autonomía promedio de 53 kilómetros por galón en el parque automotor colombiano, esa cantidad permitiría recorrer aproximadamente 176,2 millones de kilómetros. La cifra equivale a viajar más de 171.000 veces entre Bogotá y Cartagena. El comportamiento ocurre en un momento en que el precio de la gasolina ha subido, tras la suspensión del subsidio por parte del Gobierno Nacional en 2025, el galón llegó en enero de 2026 a un promedio de $16.158, según datos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), lo que representó un incremento de 6% frente a 2024. En contexto: Tanquear con gasolina cuesta 40% más que hace cuatro años en Colombia

Peajes y parqueaderos también pesan cada vez más

Otro de los rubros que ganó protagonismo fue el de los peajes, por ejemplo, los colombianos redimieron más de 375 millones de puntos, equivalentes a cerca de $2.252 millones. Con ese monto, una persona podría pagar unas 23.004 veces un trayecto que incluya peajes como Cisneros, Túnel de Oriente, Túnel de Occidente y Palmitas, considerados entre los corredores viales más costosos del país. Por su lado, en parqueaderos, las redenciones alcanzaron 17 millones de puntos, equivalentes a más de $103 millones. Tomando como referencia la tarifa máxima autorizada por la Alcaldía de Bogotá para 2026, de $230 por minuto, ese dinero permitiría cubrir cerca de 10 meses continuos de parqueadero.

Los puntos también llegan al Metro de Medellín

El transporte público tampoco quedó por fuera de esta tendencia y en el sistema Metro de Medellín, los usuarios redimieron más de 90 millones de puntos, equivalentes a más de $541 millones. Con una tarifa de $4.400 por viaje, esa suma alcanzaría para pagar más de 122.000 pasajes. Por otra parte, uno de los desembolsos obligatorios más costosos para los propietarios de vehículos es el Soat. En este rubro, los usuarios redimieron más de 660 millones de puntos, equivalentes a más de $3.960 millones. Le puede interesar: Estas son las motos que pagan menos valor del Soat en 2026 en Colombia Puntos Colombia nació de la alianza entre Bancolombia y Grupo Éxito y desde 2018 opera como una marca independiente. Actualmente conecta a más de 9 millones de personas con productos y servicios de más de 10.000 marcas aliadas. Además, más de 20.000 empresas utilizan la plataforma para ofrecer incentivos y beneficios a colaboradores y fuerzas comerciales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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