Ahora se usan los Puntos Colombia para pagar gasolina, peajes, Soat y parqueaderos

La presión sobre el bolsillo de los hogares colombianos ya se siente con fuerza en la movilidad, debido al aumento de los costos de gasolina, peajes, parqueaderos y transporte público.
Por eso, según Puntos Colombia, millones de personas están recurriendo a los programas de lealtad para reducir gastos cotidianos.
Ese fenómeno quedó en evidencia en el más reciente informe de Puntos Colombia, plataforma de fidelización presente en uno de cada tres hogares del país, que analizó los hábitos de redención de sus usuarios entre abril de 2025 y marzo de 2026.
Los resultados muestran un cambio importante en el uso de los puntos, ya que dejaron de destinarse únicamente a compras aspiracionales y ahora sirven para cubrir gastos esenciales del día a día.
Por ejemplo, más del 40% de los usuarios realizó redenciones relacionadas con movilidad, especialmente en gasolina, peajes, parqueaderos, transporte público y Soat.
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