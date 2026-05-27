Desmantelan estructura criminal que cobraba “vacunas” y desplazaba habitantes en el sur del Valle de Aburrá

Por delitos como extorsión, secuestro simple, feminicidio, desplazamiento forzado y lesiones personales tendrán que responder seis hombres que fueron capturados durante las últimas horas por las autoridades en el sur del Valle de Aburrá.

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Entre los aprehendidos están alias “El Zarco” y cinco integrantes más de la organización delictiva conocida como Altos de la Virgen, que operaba en sectores de La Estrella y Sabaneta.

De acuerdo con las investigaciones, esta estaría articulada al grupo delincuencial organizado La Sierra, que tendría injerencia en el corregimiento La Tablaza y en sectores como La Virgen, San Isidro, Zarabanda, La Raya, La Umbría y la Malla de Bavaria.

En esas partes presuntamente desarrollaba actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes y las extorsiones al sector comercio.

Adicionalmente, según el expediente, realizaba cobros ilegales cuando se presentaban riñas o conflictos familiares e intimidaba a habitantes de la zona mediante amenazas y desplazamientos forzados contra quienes se negaban a acceder a sus pretensiones criminales.

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La captura se produjo mediante una operación liderada por el Gaula de la Policía Metropolitana en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en la cual se realizaron 16 diligencias de allanamiento en el área de influencia de la organización delictiva mencionada.

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De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), brigadier general Henry Yesid Bello, la investigación judicial al respecto permitió recopilar elementos materiales que permitirían vincular a los capturados con delitos como concierto para delinquir, extorsión, secuestro simple, feminicidio, desplazamiento forzado y lesiones personales.