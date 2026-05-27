Lo que se sabe del despido de Gabriel Meluk de El Tiempo tras más de 30 años en el diario

El periodista deportivo Gabriel Meluk confirmó este miércoles su salida de El Tiempo, luego de más de 34 años de trayectoria en el diario y cerca de dos décadas como editor de Deportes.

La noticia fue dada a conocer por el propio comunicador a través de su cuenta de X, donde aseguró que la compañía le informó sobre su desvinculación por motivos relacionados con “recorte y reestructuración”.

“Hoy fue mi último día como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos”, escribió Meluk en redes sociales.

La salida del periodista ocurre a pocos días del Mundial y en medio de la preparación de la cobertura internacional del torneo, cita a la que Gabriel Meluk era uno de los enviados habituales del diario para cubrir la competencia.