Registrador Penagos confirmó a qué hora se podría saber si habrá segunda vuelta en las elecciones de este 31 de mayo

Los colombianos ya se alistan para acudir a las urnas, como es de costumbre cada cuatro años, para elegir a su próximo presidente. Sobre estos comicios fundamentales en la historia del país, el registrador Hernán Penagos ha entregado detalles relacionados con la publicación de resultados.

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo, 31 de mayo, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en los 13.489 puestos de votación que se dispondrán en el territorio nacional y donde están habilitados para sufragar 41.421.973 colombianos.

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Asimismo, los comicios presidenciales comenzaron en el exterior, donde hay habilitados 1.414.661 y que podrán ejercer su derecho al voto en 2.181 mesas que están distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.

Una vez los colombianos hayan ejercido su derecho en el territorio nacional y en los diferentes países donde residen, a partir de las 4:00 p. m. del domingo, 31 de mayo, comienza el papel de la Registraduría en publicar la información del preconteo de votos basada en los formularios diligenciados por los jurados de votación.