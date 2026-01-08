x

Producción de café en Colombia cerró 2025 con 13,6 millones de sacos y una caída del 2%

La cosecha cafetera del país registró un leve descenso frente a 2024, un comportamiento que, según la Federación Nacional de Cafeteros, responde al ciclo natural del cultivo y no a una crisis del sector.

  • El ciclo bienal del cafeto y las lluvias del primer semestre explican la menor producción de café en 2025. FOTO: EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
hace 7 horas
La producción de café en Colombia cerró el año 2025 con 13 millones 678 mil sacos de 60 kilos, una cifra que representa una disminución del 2 % frente a 2024, cuando se alcanzaron 13 millones 997 mil sacos. Aunque el dato muestra una caída, desde la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) insisten en que se trata de un ajuste esperado dentro del ciclo productivo del cafeto, y no de una señal de crisis estructural en el sector.

De acuerdo con el gerente general de la FNC, Germán Bahamón, el comportamiento de la producción responde al ciclo bienal del café, un fenómeno fisiológico propio del cultivo, en el que un año de alta productividad suele ser seguido por otro de menor volumen. “No se deben analizar picos aislados, sino tendencias”, ha reiterado el directivo en distintos espacios técnicos.

A este factor estructural se sumaron condiciones climáticas adversas durante el primer semestre de 2025. Las lluvias intensas afectaron la floración y el desarrollo del fruto, reduciendo el potencial productivo en varias zonas cafeteras del país. Además, se presentó un desfase entre cosechas, ya que parte de los volúmenes del primer semestre se extendieron hasta julio y agosto, lo que incidió en la percepción de una menor oferta en la segunda mitad del año.

Le puede interesar: Un año histórico para el café: producción de 2025 fue la mejor en tres décadas y sostuvo la economía colombiana

¿Cuál fue el balance del café colombiano en 2025?

Pese a la caída en producción, el balance no es negativo en todos los frentes. Las exportaciones de café colombiano crecieron 7% en los últimos 12 meses, al pasar de 12 millones 323 mil sacos en 2024 a 13 millones 127 mil sacos al cierre de 2025, lo que refleja una demanda externa sólida por el grano nacional.

En cuanto a inventarios, diciembre cerró con 1 millón 192 mil sacos, un aumento de 115 mil sacos frente al mes anterior, un comportamiento que, según la Federación, responde a ajustes normales en los flujos de oferta y demanda del mercado cafetero.

Lea más: Producción de café se desploma en 28% para noviembre, pero exportaciones sostienen el buen momento cafetero en Colombia

Mirando hacia adelante, el impacto más fuerte del ciclo productivo se sentiría en el primer semestre del año cafetero 2025-2026 (octubre–marzo), periodo en el que ya se observa una caída del 29,5 % en el trimestre octubre-diciembre, frente al mismo lapso del año anterior. Bajo este escenario, Colombia podría cerrar el ciclo con cerca de 12 millones de sacos, de los cuales alrededor de 11 millones estarían disponibles para exportación.

Aun así, el contexto internacional juega a favor del productor. El ajuste en la oferta coincide con un mercado en el que el precio del café ha rondado los US$3,5 por libra, un nivel que ayuda a sostener la rentabilidad del sector, incluso en un año de menor producción.

Desde la Federación Nacional de Cafeteros reiteran que sus proyecciones se sustentan en análisis técnicos de campo, con muestreos en cerca de 2.000 fincas representativas del país, lo que permite anticipar estos ciclos y evitar lecturas alarmistas sobre el desempeño de uno de los sectores más estratégicos para la economía rural colombiana.

Conozca también: Grandes historias empresariales: Kaffezio, el café que hizo realidad el sueño de una familia

