¿Quiénes son los trabajadores que no reciben prima en diciembre? Esto dice la ley

La prima de servicios es uno de los beneficios laborales más esperados en Colombia, con fecha límite de pago antes del 20 de diciembre. No obstante, a pesar de ser una obligación social para la mayoría de los empleadores, la ley excluye a varios grupos de trabajadores debido a la naturaleza de su contrato.
Esta prestación social obligatoria que equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y que se divide en dos cuotas, una pagada en junio y otra en diciembre, recae sobre los empleadores del sector privado y gran parte del sector público, constituyendo un reconocimiento al trabajo del empleado.
Para que esta sea pagada, según el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), debe existir un contrato laboral vigente que cumpla con todos los elementos establecidos por dicha normativa. Esa misma ley establece los grupos de trabajadores que quedan excluidos de este pago.