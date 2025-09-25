Presupuesto General 2026: lo que viene tras el recorte de $10 billones aprobado por el Congreso

Las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron este miércoles 24 de septiembre el Presupuesto General de la Nación para 2026 por $546,9 billones, cifra que representa un recorte de $10 billones frente a los $556,9 billones planteados inicialmente por el Gobierno.
De las tres ponencias que fueron radicadas, las comisiones hundieron la del Pacto Histórico. En cambio, respaldaron la alternativa, presentada por la representante Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde, que se ubicó como una opción intermedia entre el monto del Ejecutivo y lo planteado por el Centro Democrático.