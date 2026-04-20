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Petróleo se dispara tras cierre del estrecho de Ormuz por nuevas tensiones entre EE. UU. e Irán

El petróleo Brent subió más de 5% y superó los 95 dólares por barril tras nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que amenazan negociaciones y afectan el flujo global de crudo.

  • El nuevo cierre del estrecho de Ormuz y los incidentes reportados reactivaron la incertidumbre, presionando nuevamente al alza los precios mundiales del petróleo. Foto: Getty, montaje IA.
    El nuevo cierre del estrecho de Ormuz y los incidentes reportados reactivaron la incertidumbre, presionando nuevamente al alza los precios mundiales del petróleo. Foto: Getty, montaje IA.
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
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Los precios del petróleo registraron un fuerte repunte este lunes 20 de abril, impulsados por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent para entrega en junio superó los US$95 en el mercado de futuros de Londres, luego de escalar más de 5% durante la jornada.

De acuerdo con Reuters, incluso, durante la madrugada, el Brent llegó a cotizar por encima de los US$97 por barril, reflejando la volatilidad del mercado ante los riesgos geopolíticos.

Relacionado: Trump responde al cierre del estrecho de Ormuz: “Irán no puede chantajearnos”

En paralelo, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los US$88,86 por barril, con un incremento de US$5,01, o 5,97%.

Del desplome al rebote de precios por fracaso en conversaciones entre EE. UU. e Irán

El repunte se produce tras una jornada previa marcada por fuertes caídas. Ambos contratos se habían desplomado cerca de 9% el viernes, en lo que fue su mayor descenso diario desde el 18 de abril.

La caída respondió al anuncio de Irán de mantener abierto el tránsito de buques comerciales por el estrecho de Ormuz durante el alto el fuego, así como a declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que Teherán no volvería a cerrar este paso estratégico.

En contexto: ¡Tensión máxima! Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz ante bloqueo de EE. UU.

Este escenario generó optimismo en los mercados y presionó a la baja los precios del petróleo, al reducir temporalmente los temores sobre interrupciones en el suministro global.

Ataques y cierre reavivan el temor en el mercado

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. Apenas 24 horas después del anuncio de reapertura, se reportaron ataques a petroleros atribuidos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Ya había petroleros que habían sido atacados (...) lo que provocó un mayor temor entre los transportistas”, señaló June Goh, analista de Sparta Commodities, citada por Reuters.

A esto se sumó la decisión de Irán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz el sábado, pocas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

Vea aquí: EE. UU. levanta temporalmente la mayoría de las sanciones al petróleo ruso

Según la analista, los fundamentos del mercado se han deteriorado, con entre 10 y 11 millones de barriles diarios de crudo aún bloqueados.

Ormuz, clave para el suministro energético global

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial: por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado del planeta.

Su reapertura el viernes había impulsado los mercados financieros globales y alimentado expectativas de un acuerdo más amplio entre Washington y Teherán. De hecho, Trump llegó a afirmar que un pacto estaba “muy cerca”.

Le puede interesar: Trump dice que “China está muy contenta” de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz

No obstante, el nuevo cierre y los incidentes reportados reactivaron la incertidumbre, presionando nuevamente al alza los precios del petróleo y reflejando la fragilidad del equilibrio en la región.

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