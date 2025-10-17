x

El dólar en Colombia se desploma por dudas sobre el comercio estadounidense: cae $85 frente a la TRM

El dólar en Colombia registró un precio mínimo de $3.832 y un máximo de $3.835 en la jornada de la mañana de este 17 de octubre.

  El dólar cae con fuerza por debajo de $3.800 por primera vez en un año y medio. FOTO: Getty.
    El dólar cae con fuerza por debajo de $3.800 por primera vez en un año y medio. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 9 horas
bookmark

El dólar se debilitó este viernes y apunta a su peor semana desde julio, afectado por la preocupación de los inversionistas frente a las tensiones comerciales y las señales de riesgo en los bancos regionales de Estados Unidos.

La incertidumbre llevó a los mercados a refugiarse en monedas más seguras, como el franco suizo y el yen japonés.

En Colombia, la divisa abrió la jornada a la baja en $3.792, lo que representa una caída de $85 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.877,07.

Durante la sesión, el dólar registró un precio mínimo de $3.832 y un máximo de $3.835, con 11 transacciones que sumaron US$3,5 millones.

Conozca más: Fuerte caída del dólar en Colombia por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China

Con esa caída del dólar, el peso colombiano es la moneda más revaluada de la semana entre las emergentes ganando 3,27%. En el mes, es la segunda que más ha ganado valor, completando 2,12%

De esta manera, el dólar cae con fuerza por debajo de $3.800 por primera vez en un año y medio.

El dólar pierde terreno por la incertidumbre en EE. UU. y el avance de monedas refugio

La economía de Estados Unidos muestra signos de debilidad, y el cierre del Gobierno federal ha frenado la publicación de datos económicos clave, lo que deja a los inversionistas con menos información y más incertidumbre sobre lo que realmente ocurre en el país.

En medio de este panorama, el franco suizo alcanzó su nivel más alto en un mes y el yen japonés repuntó, impulsado en parte por las declaraciones del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien mencionó factores que podrían llevar a un aumento de las tasas de interés este mes.

Dólar en Colombia cae.
Dólar en Colombia cae.

Lea más: Así cerrará el peso colombiano el 2025; estas son las proyecciones de los analistas

Según Dilin Wu, estratega de investigación de Pepperstone, “las preocupaciones sobre el comercio, la independencia de la Reserva Federal y el cierre del Gobierno están haciendo que el dólar sea más vulnerable”. El analista agregó que “es realmente difícil encontrar un escenario alcista para el índice dólar” y que muchos inversionistas prefieren refugiarse en oro, criptomonedas y otros activos que no se devalúan fácilmente.

De acuerdo con Reuters, el franco suizo fue una de las monedas con mejor desempeño frente al dólar, que bajaba 0,2% a 0,7914 unidades.

Por su parte, el índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas principales, caía 0,7% en la semana, su peor resultado desde finales de julio. Frente al yen japonés, el dólar también retrocedía 0,1%, hasta 150,27 unidades.

Además: ¿Conviene comprar e invertir en dólares en Colombia en esto momento? Esto dicen los expertos

