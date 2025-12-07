x

Video | Explosión de moto bomba en Balboa, Cauca, deja 15 heridos y graves afectaciones en el Comité de Cafeteros

Los hechos ocurrieron en la tarde de este sábado en un sector céntrico del municipio. Entre los heridos hay una menor de edad. Las autoridades rechazaron la acción y ofrecieron millonarias recompensas por los responsables. Esto es lo que se sabe.

    La sede del Comité de Cafeteros de Balboa fue la que se llevó el mayor impacto con la explosión del vehículo. FOTO: Tomada de X @GermanBahamon
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Al hostigamiento de este viernes a una estación de Policía en el municipio de Tesalia, en el departamento del Huila, se sumó este sábado un atentado con una moto bomba en el municipio de Balboa, en el departamento de Cauca.

Este último hecho violento, el segundo en menos de 24 horas en el surocciodente colombiano, marcan el cierre de un año marcado por el deterioro del orden público. La acción terrorista, que fue atribuida a las disidencias de las Farc, ocurrió este sábado sobre las 5:52 de la tarde, cuando el vehículo cargado con explosivos estalló justo al frente de la sede del Comité de Cafeteros y el laboratorio de calidades de Almacafé, en medio del casco urbano de Balboa.

Lea aquí: Ataques en Antioquia ahora son con drones que mueven 10 kilos y se consiguen sin restricciones en internet

Videos que circulan en redes sociales muestran la dimensión de la explosión, pues el estallido provocó una columna de fuego y humo que sobrepasó la altura de las edificaciones cercanas. La onda expansiva dejó a por lo menos 15 personas heridas: 6 mujeres –entre ellas una menor de 7 años–, y 9 hombres.

“Hacia las 6:00 de la tarde de este sábado, se registró la activación de una motocicleta acondicionada con explosivos, la cual habría sido abandonada en inmediaciones de la Estación de Policía del municipio de Balboa. En este sector tiene presencia criminal el Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central”, fue el reporte preliminar compartido por el Departamento de Policía del Cauca.

El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, calificó el hecho como “un ataque contra la dignidad de un pueblo trabajador”.

“Ordenamos el despliegue de dos móviles y 10 unidades de Bomberos de El Bordo para atender la emergencia (...) Atacar así a un pueblo trabajador es golpear la dignidad de todo el Cauca. Basta de herir a quienes sostienen a sus familias y sacan adelante este territorio”, indicó el gobernador en sus redes sociales.

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón condenó el hecho, se solidarizó con los cafeteros y le pidió a las autoridades control en el territorio.

Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad. Nos solidarizamos plenamente con Caficauca, con los habitantes de Balboa, y con todas las familias cafeteras que hoy sienten miedo e incertidumbre. No aceptamos que Colombia retroceda tres décadas en seguridad”, expresó el gerente de la Federación.

Siga leyendo: Los Cabuyos, la nueva “guerrilla” que siembra terror en Antioquia y que tomó su nombre de un guerrillero que se creía inmortal

“Hacemos un llamado urgente y respetuoso a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional, es imperativo retomar el control del territorio y proteger a nuestra población civil”, agregó el líder del gremio cafetero.

Entre tanto, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita la identificación y captura de los responsables.

“Los cobardes, del cartel de alias Mordisco junto con alias Marlon, responden con terrorismo y atacan a las comunidades porque nuestras operaciones los están debilitando”, sostuvo el ministro, quien también ordenó a la Policía y el Ejército “reforzar el control territorial, activar protocolos de protección, inteligencia y evacuación, y priorizar la captura de los autores”.

El ministro, así mismo, ofreció una recompensa adicional de 50 millones de pesos por alertas que eviten nuevos atentados como este y el del pasado viernes en Tesalia, Huila, que por fortuna no dejó heridos.

Utilidad para la vida