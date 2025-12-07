Exclusivo | Vice de Igualdad trata a hija de Petro de “hp” y ordenaría turbio contrato por $55.000 millones

Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, fue en agosto de este año al Ministerio de Igualdad. Iba acompañada de su mamá, Mary Luz Herrán, exesposa del mandatario. Llegaron allí porque querían proponer participación en charlas y foros para hablar sobre migración y discapacidad, según contaron fuentes a este diario. La conversación la iban a tener con Charlotte Callejas, hoy viceministra de mujeres, pero también tenían la expectativa de saludar al ministro Juan Florián, recién posesionado; como suele ocurrir cuando personajes de la entraña de un mandatario llegan a una oficina pública. Sin embargo, a pesar de que Florián estaba en la oficina, nunca se apareció. Lea también: La puja de poder entre MinIgualdad y Presidencia por supuestos recomendados de Álvaro Leyva, ¿saldrá el ministro Rosero? Un funcionario llamado Dumar Guevara, que trabajó con ellas en el pasado y al parecer se ha tomado el poder en el Ministerio de Igualdad, impidió el encuentro. “Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”, se lee en una serie de chats en poder de EL COLOMBIANO.

En otro chat, escrito minutos después, el hoy viceministro encargado Guevara sube el tono: “Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”.

Ese día, Andrea Petro también quiso reunirse con otros funcionarios para conocer la oferta institucional en temas de discapacidad, pero Guevara tampoco dejó que sucediera, según otros chats: “Erda, esas perras siguen aplonadas aquí en el piso 19, la Marly Luz y la Andrea (...) se cansaron de esperar y se fueron, jajaja. Yo no dejé llegar a Juan (Florián) al ministerio hasta que se largaron y le di la orden a todos en la dirección que si se acercaban o algo, saludar y todo, pero cualquier requerimiento conmigo”.

Guevara formalmente ejerce el cargo de asesor de despacho, pero hace las veces de jefe de gabinete y viceministro encargado de diversidades —uno de los cinco viceministerios que tiene el MinIgualdad—, recibe a altos funcionarios, lidera proyectos, decide sobre el personal y tiene serios cuestionamientos. Hay quejas sobre él por su trato a los demás y EL COLOMBIANO encontró nexos suyos con una empresa a la que le dieron un millonario contrato para ser el operador logístico de esa cartera.

Dumar y Andrea Petro

La fundación a la que se refieren en los chats se llama Organización Colombiana para Migrantes, liderada por la hija mayor del presidente Petro, y hasta junio de 2023 el secretario general era Dumar David Guevara Turriago, protagonista de esta historia. Fue desvinculado por “una serie de circunstancias y eventos que han puesto en entredicho los valores y principios fundamentales de nuestra fundación”, según decía un comunicado en esa época. Y añadía: “hemos llevado a cabo una exhaustiva investigación interna que ha revelado comportamientos que van en contra de los estándares éticos y profesionales que esperamos de todos nuestros empleados”.

Aún con ese antecedente, el economista oriundo del Meta llegó primero al Ministerio del Interior como contratista desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2024 y luego aterrizó en agosto de este año como el mandamás y la sombra que mueve los hilos del Ministerio de Igualdad y Equidad de la mano del ministro Florián. ¿Cómo una persona que salió en tan malos términos de la fundación de la hija del Presidente termina en un cargo tan importante dentro del mismo gobierno? “Él dice que es el mejor amigo de Andrea (Petro) y que se habla con el Presidente al chat personal, pero no es cierto. Ella y Mary Luz (Herrán) no quieren saber nada de él”, dice una de las fuentes del Gobierno bajo reserva.

Petro está advertido

Al día siguiente de la visita de Andrea Petro y Mary Luz Herrán en agosto al Ministerio de la Igualdad, ambas fueron a Palacio y le contaron al jefe de Estado que Dumar Guevara estaba laborando en Igualdad; dato que, según varias fuentes, el mandatario no sabía. Curiosamente, también Florián y Guevara fueron ese día a la Casa de Nariño. “A manera de provocación”, dicen fuentes del círculo de Andrea Petro.

Petro le dijo a su hija que ese nombramiento era resorte del ministro Florián, un exactor porno al que en julio había defendido con vehemencia en un Consejo de Ministros televisado, antes de sacar al exministro Carlos Rosero y a las pocas personas que quedaban de la vicepresidenta Francia Márquez. “Y hablando de igualdad, ministro (Carlos Rosero), lo que hay es una pelea interna en el Ministerio. Usted me está echando a los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron –a riesgo, porque tuvieron que exiliarse y prostituirse en París– su lucha”, dijo esa noche Petro ante todo el país refiriéndose a Florián, que para ese momento aún no era ministro. Y le soltó al ministro Rosero esa frase que pasará a la historia: “A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”. Petro también dejó clara su cercanía y su confianza con Florián: “estuve con actores porno hablando de (Karl) Marx para quien quiere saber qué es lo que estuve haciendo en París”.

Contrato de 55 mil millones

Este diario encontró que el pasado 24 de octubre el Patrimonio Autónomo Fondo MinIgualdad –conocido como FonIgualdad y que funciona como un consorcio– firmó un contrato por $55 mil millones con la empresa Publicidad Móvil de Colombia S.A.S. conocida como Publimóvil. El objeto del contrato es “la prestación de servicios técnicos, operativos y logísticos para llevar a cabo los eventos y actividades del Ministerio de Igualdad”.

Es decir, ser el operador logístico de esa cartera. Una figura opaca en términos de contratación pública porque son contratos que desde el FonIgualdad se pueden entregar a dedo, como en este caso, y la trazabilidad de los gastos es difícil de seguir. Este fondo fue creado en este Gobierno en 2023 como un patrimonio autónomo; en la práctica se rige bajo algunas leyes del derecho privado y no exige la misma transparencia que un proceso licitatorio. Lo presuntamente irregular es que Dumar Guevara trabajó en dos periodos distintos, en 2015 y 2018, con Publimóvil, como aparece en su hoja de vida, bajo el mando de José Luis Bolívar, gerente de esa empresa caleña. Según registros que tiene este diario, Guevara autorizó el ingreso de Bolívar y su equipo al ministerio y días después se acordó la firma del millonario contrato sobre el cual hay otras sospechas. “Dumar entregó, direccionó y coordinó entregar la operación logística del ministerio a un exjefe de él”, dice una fuente al interior de esa cartera. Primero, fue firmado a pocos días del inicio de la ley de garantías y tiene duración hasta el 30 de mayo de 2026, es decir $55 mil millones de pesos para escasos seis meses y plena época de elecciones al Congreso y a la Presidencia. Fuentes del Gobierno indican que es, por decir lo menos, “extraño” que un contrato a un operador logístico se firme en octubre cuando es usual que sea a principios de año.

Segundo, la empresa de Publimóvil, según documentos de la Superintendencia de Sociedades, se acogió en 2022 a la ley de reorganización empresarial por no tener liquidez para pagar deudas. Fuentes cercanas al proceso contractual dicen que estaban al tanto de esa alerta, pero que aún así entregaron el contrato por orden de Guevara con aval del ministro Florián. ¿Con tanta empresa disponible para ser operador logístico por qué elegir una que está en “reorganización empresarial”? Además, fuentes de Colombia Compra Eficiente le dijeron a este diario que resulta sospechoso que pasado un mes desde que se subió el contrato no se hayan cargado los documentos. “Aparece firmado en datos abiertos, pero al ser régimen especial no han cargado la documentación”, dice una fuente de esa entidad. Otra agrega: “Están intentando ocultarlo o ver cómo arreglan documentos para subsanar o justificar eso que hicieron”.

“Estaban advertidos” y libreta

A lo anterior, se suman más líos y cuestionamientos. En Presidencia, fuentes cercanas al jefe de Estado le dijeron a este diario que ya tenían la alerta de los comportamientos de Guevara porque hace unas semanas Cambio reveló despidos masivos en el Fonigualdad, donde trabajadores denunciaron acoso laboral, retaliaciones y presuntas irregularidades. Los afectados se quejaron ante el Ministerio del Trabajo para una intervención inmediata, pero al parecer no ha habido avances. "Estaban advertidos de ese tipo", dice un alto funcionario de la Casa de Nariño.

Por otro lado, EL COLOMBIANO investigó a Guevara y encontró que no hay registros de su libreta militar o que tenga resuelta su situación con el Ejército, lo que es un requisito para ser funcionario público.