Exclusivo | Vice de Igualdad trata a hija de Petro de “hp” y ordenaría turbio contrato por $55.000 millones

Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, fue en agosto de este año al Ministerio de Igualdad. Iba acompañada de su mamá, Mary Luz Herrán, exesposa del mandatario. Llegaron allí porque querían proponer participación en charlas y foros para hablar sobre migración y discapacidad, según contaron fuentes a este diario.
La conversación la iban a tener con Charlotte Callejas, hoy viceministra de mujeres, pero también tenían la expectativa de saludar al ministro Juan Florián, recién posesionado; como suele ocurrir cuando personajes de la entraña de un mandatario llegan a una oficina pública. Sin embargo, a pesar de que Florián estaba en la oficina, nunca se apareció.
Un funcionario llamado Dumar Guevara, que trabajó con ellas en el pasado y al parecer se ha tomado el poder en el Ministerio de Igualdad, impidió el encuentro. “Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”, se lee en una serie de chats en poder de EL COLOMBIANO.