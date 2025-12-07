x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Incendio de un club nocturno en India dejó al menos 25 muertos

Los incendios son frecuentes en India debido a las deficientes prácticas de construcción, la sobreocupación de inmuebles y la poca adhesión a las normas de seguridad.

  • Un incendio que arrasó una discoteca india en la popular región turística de Goa mató a 25 personas, según informó el ministro jefe del Estado este 7 de diciembre. FOTO: AFP
    Un incendio que arrasó una discoteca india en la popular región turística de Goa mató a 25 personas, según informó el ministro jefe del Estado este 7 de diciembre. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 10 horas
bookmark

Al menos 25 personas murieron en un incendio que arrasó un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunció el domingo el ministro en jefe de la región, Pramod Sawant.

Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.

Le recomendamos: Tragedia en Urabá: niña de 4 años y una mujer murieron en naufragio de embarcación con 50 pasajeros

“Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa”, escribió Sawant en X, quien agregó que “25 personas han perdido sus vidas y seis resultaron heridas”.

Sawant dijo a los periodistas en el lugar que “tres o cuatro” turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.

“Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso”, aseguró el ministro.

Y agregó que “los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza”.

El primer ministro Narendra Modi dijo en un comunicado que las muertes eran “profundamente lamentables”.

Por su parte, el legislador local Michael Lobo anunció una auditoría en sitios similares para evitar que ocurran nuevos accidentes, según la agencia noticiosa PTI.

Goa, una antigua colonia portuguesa en las costas del Mar Arábigo, atrae a millones de turistas cada año con su vida nocturna, playas de arena y ambiente costero relajado.

Medios locales citaron a fuentes policiales diciendo que el incendio pudo haber sido causado por la “explosión de un cilindro”, pero que está bajo investigación.

Puede leer: Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Los incendios son frecuentes en India debido a las deficientes prácticas de construcción, la sobreocupación de inmuebles y la poca adhesión a las normas de seguridad.

En mayo pasado murieron 17 personas en un incendio en un edificio de la ciudad sureña de Hyderabad.

Temas recomendados

Investigación
Incendios
Muerte
India
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida