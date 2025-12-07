hace 10 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “EPM puede llegar a aportar el 42% de la energía del país”: gerente John Maya

Juan Diego Ortiz Jiménez

En diálogo con EL COLOMBIANO, el gerente general de EPM, John Maya Salazar, se refirió a los proyectos que se echó al hombro la compañía y le pasó revista a varios de los temas más importantes de la compañía antioqueña, como la situación con el precio del gas, las transferencias de este año para la Alcaldía y cómo va el proceso de venta de las acciones de UNE....