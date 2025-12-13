¿Por qué la SIC sancionó a cuatro empresas de lácteos por el caso de los lactosueros?

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, confirmó una sanción por el orden de $21.000 millones en contra de cuatro empresas que participan en el renglón de los productos lácteos. Se trata de Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac, compañías que, según la entidad supervisora, adicionaron lactosueros a existencias que se comercializaron como leche entera. La multa se había conocido en febrero de este año y ayer se supo que fue ratificada por el organismo. De acuerdo con el comunicado de la SIC, “las compañías no lograron controvertir los hallazgos que se habían consignado en los expedientes”.

Origen de la sanción

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, tomó muestras en ocho marcas manufacturadas por estas compañías (Medalla de Oro, Máxima, Algarra, De la Cuesta, Alkosto Hiperahorro, Parmalat, Latti y Pomar) y allí, según la SIC, se detectaron altos niveles de caseinomacropéptido, CMP, lo que indica la presencia de lactosuero. Lea también: Lácteos Don Horacio, tradición en las montañas de Briceño ¿Cuál es el problema? La adición de lactosuero modifica las propiedades que ofrece la leche entera y, tal como lo indicó la Superintendencia, al no especificarse que se hizo la presunta mezcla, los consumidores son inducidos al error. Según la literatura generada por la industria alimenticia, los lactosueros son los líquidos que quedan al coagular la leche para hacer queso; cuando cortan la cuajada, la parte sólida se convierte en queso y lo que sobra es el suero. Son derivados aprovechables y, de hecho, son la base para proteínas que se venden en gimnasios porque tienen valor nutricional. Sin embargo, cuando se mezclan con leche, los empaques deben mencionarlo porque se modifica la proporción natural de grasas y sólidos, de manera que su clasificación ya sería bebida láctea, pero no entera.

Se sabe además que esta mezcla reduce costos en materia prima, que para esta industria es la leche cruda ordeñada, y con base en esa reducción, los jugadores que la aplican pueden afectar la competencia. Mientras que por el lado de Sabanalac se encontró que la presencia de lactosuero en los productos no permitía evidenciar una ventaja competitiva.

Hablan las empresas

Precisamente, Sabanalac, fabricante de la marca Pomar, respondió a la determinación de la Superintendencia y aseguró que no ha incurrido en adulteraciones ni en prácticas fraudulentas de cara al mercado. En un comunicado firmado por su gerente, Nelson Molano, se indicó que el viernes 5 de diciembre fueron notificados de la resolución que decide el recurso de reposición interpuesto contra la sanción notificada en febrero. “Como suele ocurrir en esta etapa, la decisión fue resuelta por la misma funcionaria que profirió la resolución inicial, por lo que la confirmación de la sanción era un escenario previsible y se enmarca dentro del funcionamiento ordinario de la vía administrativa”, agrega.