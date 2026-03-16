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Paisas terminó su camino en la BCL, ¿qué viene ahora para el quinteto de básquet antioqueño?

En la final de clubes de América clasificaron dos quintetos brasileño, uno uruguayo y uno argentino. Aún no hay sede confirmada para la Final Four.

  • El norteamericano Josh Reaves fue el más efectivo de Paisas en la visita a Nacional de Uruguay, marcó 26 puntos, mientras que Brandon Weatherspoon lo siguió con 22 cestas. FOTO CORTESÍA PAISAS
    El norteamericano Josh Reaves fue el más efectivo de Paisas en la visita a Nacional de Uruguay, marcó 26 puntos, mientras que Brandon Weatherspoon lo siguió con 22 cestas. FOTO CORTESÍA PAISAS
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Paisas terminó su presentación en la Basketball Champions League, BCL, con una derrota ante Nacional de Uruguay 96-75, a pesar del buen rendimiento de los norteamericanos Josh Reaves y Brandon Weatherspoon, quienes marcaron 26 y 22 puntos, respectivamente.

Al final, el cuadro de Uruguay ganó la serie 2-0 y se convirtió en el cuarto equipo clasificado a la Final Four, junto al argentino de Boca Juniors y los brasileños SESI Franca y Flamengo (actual campeón).

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Aunque aún no se ha definido la sede para el evento, se conoció que Nacional se postuló para ser el anfitrión de la Final Four que establecerá el nuevo campeón de América. Por ahora las semifinales quedaron así: Nacional ante SESI Franca y la otra entre Flamengo y Boca Juniors.

¿Qué sigue ahora para Paisas?

Tras el final de su participación en la Basketball Champions League, BCL, de las Américas, ahora el cuadro antioqueño que dirige Daniel Seoane saldrá a un periodo de vacaciones, a las espera de la decisión que tomen sus accionistas Daniel Hazan y Ryan Castro, pues aún no han definido si participarán en la Liga de Baloncesto Profesional.

En declaraciones dadas antes de la serie de cuartos de final, Jorge Saldarriaga presidente del equipo, sostuvo que junto a Hazan habían hecho una serie de observaciones a la Federación Colombiana de Baloncesto con relación al torneo profesional, con el fin de buscar siempre mejorar las condiciones y el nivel del baloncesto nacional.

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“Somos bicampeones y queremos exponer algunas cosas que consideramos que se deben mejorar, para que el nivel siga creciendo y para que las reglas seas claras desde el primer momento”, comentó Saldarriaga.

“Creemos que hay cosas que se deben manejar la Federación para que la Liga siga creciendo, lo que queremos es que el baloncesto de Colombia sea protagonista en la región y aumente su calidad”, complementó Hazan.

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