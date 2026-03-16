Mataron a una mujer y luego incendiaron una casa con ella adentro en el Popular, Medellín

La emergencia se registró a las 5:24 de la mañana en la calle 101C con la carrera 37, en el barrio San Pablo, luego de que los vecinos alertaran de esta emergencia, por lo que llamaron a personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín.

Lo que en un comienzo se pensó que era un incendio accidental dentro de una casa, habría sido provocado con el fin de encubrir el asesinato de una mujer. Así están manejando las autoridades el hecho registrado en la madrugada de este lunes en una vivienda de la comuna 1 (Popular), en el nororiente de Medellín.

“Sentimos una explosión muy fuerte en el segundo piso. La vecina del primer piso subió a ver qué había pasado y se encontró con el novio de la muchacha. Le dijo que la pieza se había incendiado y que iba a buscar los bomberos, pero nunca volvió”, relató una vecina del sector.

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Cuando los bomberos sofocaron las llamas, ingresaron a la propiedad y se encontraron con que dentro de la misma estaba el cuerpo sin vida de una mujer y al lado de sus restos mortales había manchas de sangre y dos botellas con residuos de gasolina.

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida de la mujer, identificada como Selene Roldán Blandón, de 25 años, y determinaron que se trató de un homicidio por establecer, debido a que por las quemaduras que tenía el cuerpo no se pudo saber si previamente fue atacada con algún otro elemento.

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Con base en la información entregada por los testigos, las autoridades avanzan en la búsqueda del compañero sentimental de Selene, puesto que después de la conflagración nunca regresó a la propiedad y simplemente se fue en su motocicleta.