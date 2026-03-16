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Michael B. Jordan celebró su premio Óscar en un reconocido restaurante de hamburguesas en EE. UU.

El actor estadounidense ganó el premio en la categoría de Mejor Actor, derrotando a Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura y Ethan Hawke.

  • Michael B. Jordan ganó el Óscar por su doble papel en Sinners. FOTO: Getty / Redes sociales
    Michael B. Jordan ganó el Óscar por su doble papel en Sinners. FOTO: Getty / Redes sociales
El Colombiano
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hace 4 horas
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Horas después de haber recibido el premio a Mejor Actor por interpretar a los gemelos Smoke y Stack en Sinners, Michael B. Jordan fue a celebrar con una hamburguesa, papas y malteada en In-N-Out Burger, una reconocida cadena de comida rápida de Estados Unidos.

Lea: Sean Penn ganó el Óscar a mejor actor de reparto, pero cambió la ceremonia por ir a Ucrania

En fotografías y videos compartidos en redes sociales quedó registrado el momento en el que el actor estadounidense está parado en la barra esperando su pedido con su Óscar en la mano. En las grabaciones también se puede ver como empleados y visitantes aprovecharon el momento para pedirle un autógrafo a Jordan.

Michael visitó el restaurante ubicado a pocos minutos del Dolby Theatre, la icónica locación de la gala de los Óscar, antes de dirigirse a la fiesta de Vanity Fair. Celebrar con hamburguesas en este lugar se ha convertido en tradición: en años anteriores, actores como Paul Giamatti, Jamie Lee Curtis y Hilary Swank han ido a cenar al In-N-Out después de sus respectivos triunfos.

Michael B. Jordan ganó el Premio Óscar en la categoría de Mejor Actor, una de las más importantes de la ceremonia. En esta edición, el ganador de este galardón era uno de los más esperados, ya que la competencia estuvo apretada debido a la campaña realizada por Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme.

Finalmente fue Jordan quien se llevó la estatuilla a casa, un pronóstico que hacían varios críticos debido a que semanas antes también había ganado en los SAG Awards por este mismo papel.

Durante su discurso, el actor afroamericano agradeció a su familia y a Ryan Coogler, director de Sinners, con quien ha colaborado en seis películas. También homenajeó a los actores afroamericanos que han recibido este premio en el pasado: “Estoy aquí gracias a las personas que me precedieron: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Y estar entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis antepasados, entre mis compañeros”.

Finalmente, Jordan también agradeció a sus seguidores, que lo han acompañado durante sus casi tres décadas de carrera. El actor dio sus primeros pasos en la actuación en 1999 cuando apareció brevemente en un episodio de las series Cosby y The Sopranos.

“Gracias a todos los presentes y a todos los que me siguen desde casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Lo siento de verdad. Sé que quieren que me vaya bien, y yo quiero lograrlo porque ustedes apostaron por mí”, aseguró.

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