Michael B. Jordan celebró su premio Óscar en un reconocido restaurante de hamburguesas en EE. UU.

Horas después de haber recibido el premio a Mejor Actor por interpretar a los gemelos Smoke y Stack en Sinners, Michael B. Jordan fue a celebrar con una hamburguesa, papas y malteada en In-N-Out Burger, una reconocida cadena de comida rápida de Estados Unidos.
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En fotografías y videos compartidos en redes sociales quedó registrado el momento en el que el actor estadounidense está parado en la barra esperando su pedido con su Óscar en la mano. En las grabaciones también se puede ver como empleados y visitantes aprovecharon el momento para pedirle un autógrafo a Jordan.
Michael visitó el restaurante ubicado a pocos minutos del Dolby Theatre, la icónica locación de la gala de los Óscar, antes de dirigirse a la fiesta de Vanity Fair. Celebrar con hamburguesas en este lugar se ha convertido en tradición: en años anteriores, actores como Paul Giamatti, Jamie Lee Curtis y Hilary Swank han ido a cenar al In-N-Out después de sus respectivos triunfos.