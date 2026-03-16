Así será el primer puerto para drones de Colombia: estará en el “Pentágono” de Medellín

Medellín se convertirá en la primera ciudad del país en habilitar un vertipuerto, una infraestructura de vanguardia que hará parte del C5i que se construye en el centro de la ciudad. Este innovador espacio, que se espera comience a funcionar el próximo año, consiste en un puerto para drones que será único en Colombia y que servirá de base para desplegar una flota de estos aparatos para realizar labores de patrullaje y apoyo a la Fuerza Pública y los organismos de socorro. Le puede interesar: Así será el C5, el “pentágono” en el corazón de Medellín Durante una sesión en el Concejo de Medellín realizada este sábado, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, precisó que el vertipuerto estará ubicado en el noveno piso del C5i. “El vertipuerto será la plataforma de despacho automatizado del sistema de drones. Este es un proyecto totalmente nuevo, pionero en el país. Estamos hablando del primer vertipuerto de Colombia y lo estamos trabajando directamente con la Aeronáutica Civil, que se ha sumado precisamente también con la Fuerza Aérea y también de la mano de Ruta N, para tratar de tener ahí no solamente el sistema de drones sino también el sistema de antidrones”, expresó el funcionario.

Además de permitir el despegue y el aterrizaje de los drones y otros vehículos aéreos, los vertipuertos son infraestructuras pensadas para cargar las baterías de estos artefactos y en general proporcionarles un espacio seguro. De igual manera, a diferencia de los helipuertos, el vertipuerto está pensado para prestar servicio a aeronaves eléctricas y operar en zonas urbanas densas. Lea también: Medellín presentó el C5, el centro de policía y seguridad ciudadana más moderno del país Este será uno de los espacios que hará parte del futuro C5i o también conocido como el “Pentágono Paisa”, una infraestructura que se construye en Barrio Triste y en el que se unificarán las diferentes instituciones de la Fuerza Pública y de los organismos de socorro que operan en Medellín. En total serán más de 3.830 metros cuadrados de espacio en el que funcionarán la línea de atención de emergencias 123, el Centro Automático de Despacho de la Policía, la agencia de la Secretaría de Salud de Medellín para la atención de emergencias, el Centro de Control de la Secretaría de Movilidad, el Dagrd, entre muchas otras dependencias.

Si bien este proyecto ya se había pensado desde la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, entre 2016 y 2019 —alcanzando incluso a tener licencia— la obra no fue continuada en el pasado cuatrienio y se retomó nuevamente en este gobierno. Pese a que solamente desde el punto de vista del edificio se estima un costo de $205.437 millones, el secretario Villa Mejía señaló que el rubro total llegará a los $300.000 millones, incluyendo los equipamientos de última tecnología que se están implementando. Lea además: Concejo aprobó más de $600.000 millones de vigencias futuras a la alcaldía de Federico Gutiérrez, ¿en qué destinarán la plata? “No se trata solamente de tener ‘el coco’, la tecnología, sino un nuevo modelo de gestión y de gerencia de la seguridad y de las atenciones a las emergencias”, dijo Villa.