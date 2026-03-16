Así será el primer puerto para drones de Colombia: estará en el “Pentágono” de Medellín

Medellín se convertirá en la primera ciudad del país en habilitar un vertipuerto, una infraestructura de vanguardia que hará parte del C5i que se construye en el centro de la ciudad.
Este innovador espacio, que se espera comience a funcionar el próximo año, consiste en un puerto para drones que será único en Colombia y que servirá de base para desplegar una flota de estos aparatos para realizar labores de patrullaje y apoyo a la Fuerza Pública y los organismos de socorro.
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Durante una sesión en el Concejo de Medellín realizada este sábado, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, precisó que el vertipuerto estará ubicado en el noveno piso del C5i.
“El vertipuerto será la plataforma de despacho automatizado del sistema de drones. Este es un proyecto totalmente nuevo, pionero en el país. Estamos hablando del primer vertipuerto de Colombia y lo estamos trabajando directamente con la Aeronáutica Civil, que se ha sumado precisamente también con la Fuerza Aérea y también de la mano de Ruta N, para tratar de tener ahí no solamente el sistema de drones sino también el sistema de antidrones”, expresó el funcionario.