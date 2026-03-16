Revelan facturas de whisky, pulpo y jamones legalizadas como “gastos de producción” en RTVC para supuesta delegación venezolana

Con facturas en mano –que suman $4’225.056 para bebidas alcohólicas, jamones, salchichas y hasta pulpo a la parrilla–, este lunes se denunció otra presunta irregularidad en el Sistema de Medios Públicos RTVC: el supuesto pago, con dineros públicos, de suntuosas cenas y consumo de licor como whisky, aguardiente y vino. Detrás de la alerta se encuentra el representante electo Daniel Briceño (Centro Democrático), quien reveló dos facturas –una por $1’907.667 y otra por $2’317.389– que, al parecer, se pagaron a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural para costear alimentación y consumo de bebidas alcohólicas. Según Briceño, “los gastos en trago, wiskey y costosas cenas se legarizaron en RTVC a través del contrato de prestación de servicios de la contratista Diana Isabel Betancourt Argüelles como ‘gastos de producción’ de un contrato de prestación de servicios de una persona natural”. Lea también: RTVC “favoreció al Pacto Histórico y al Frente por la Vida”: informe de la Unión Europea sobre elecciones En efecto, al revisar el portal de contratación pública SECOP, se evidencia que el contrato –que asciende a $30 millones– tenía como objeto “desarrollar actividades de producción general para las necesidades de RTVC”. El contrato estuvo vigente durante tres meses octubre y diciembre pasados. Entre otras, el congresista electo reveló una comunicación dirigida a Ana María Montaña, directora del Canal Señal Colombia, en el que se legalizan los gastos de producción conexos al contrato por un valor de $13’900.000. Allí se habrían incluido las facturas que superan los $4 millones.

Una de las facturas, que data del pasado 1 de noviembre, en un exclusivo restaurante del norte de Bogotá, evidencia la compra de lo que serían 12 tragos de aguardiente, seis de whiksy y tres botellas de vino, sumado a una propina por $161.667. En total, la factura –emitida a nombre de RTVC– asciende a $1’907.667. La otra factura corresponde a la compra de agua de marca San Pellegrino por valor de $21.000, jamón de bellota (por $236.000), crudo de atún, pulpo a la parrilla o salchicha de cordero. La factura, también a nombre de RTVC, suma $2’317.389, incluida una propina de $196.389.

“Hay una campaña sistemática de desprestigio”: la defensa de RTVC

Ante la controversia, el gerente de RTVC, Hollman Morris, reclamó que esas facturas “fueron sacadas de contexto” y que los gastos a los que se refieren están relacionados con una recepción que se ofreció a una delegación de 10 personas relacionadas con el sector cultura del gobierno de Venezuela. Lo anterior, en el marco de la Primera Muestra Binacional de Cine “Somos hermanos”, que se desarrolló entre 1 y 5 de noviembre de 2025, bajo la batuta de RTVC y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. El objeto del evento, según el canal público, fue la “unión cultural de dos naciones que comparten historia, raíces y una profunda vocación por el arte”.

“El contexto de esas facturas es que se invita, ni nada más ni nada menos, al ministro de Cultura venezolano, a una delegación de cultura de ese país, para hacer la presentación de ‘Somos hermanos’, que se hizo el año pasado (...) para atenderlos se invitó a una cena que tuvo esos costos. Como también el gobierno venezolano cuando nos invitó a presentar ‘Chibiriquete’ en Caracas tuvo la decencia, la formalidad, de organizar una recepción de bienvenida a los directos de cines y documentales colombianos”, explicó Morris en diálogo con la emisora Blu Radio. No obstante, el gerente de RTVC alegó que contra el Sistema hay “una campaña sistemática de desprestigio que se queda solo en titulares de prensa” por parte de Briceño. Incluso, sostuvo que el congresista electo actúa bajo “intereses políticos” y es un dirigente de oposición dedicado a atacar a RTVC. Morris recordó que en enero pasado adoptó “acciones judiciales y disciplinarias” contra Briceño, a quien acusó de buscar “desprestigiar, afectar la credibilidad y reputación de la entidad”.