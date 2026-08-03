Procuraduría abre investigación y suspende por tres meses al director de Fenoge por presuntas irregularidades en contrato de paneles solares

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional por tres meses de Brayan Giraldo Ruiz, director ejecutivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), por presuntas irregularidades en un proceso de contratación relacionado con un proyecto de paneles solares.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, que consideró que existen elementos suficientes para investigar una posible vulneración de los principios que rigen la contratación pública y evitar que el funcionario continúe interviniendo en el proceso mientras avanza la investigación disciplinaria.